Le Rio de la Plata, la Musique et le Monde #31 : 1392 : la dernière saison de Ninon Vallin au Rio de la Plata

Grand succès au Théâtre Maipo de la nouvelle « rien du Tango », Libertad Lamarque qui deviendra une véritable dole dans toute l’Amérique Latine.

Les premiers concerts de Robert et Gaby Casadesus en Amérique du Sud.

Ninon Vallin crée Pelléas et Mélisande au Théâtre Colón sous la direction d’Ernest Ansermet.

C’est sa dernière saison lyrique (elle reviendra en 1936 pour un seul opéra)

Georges Sebastian et Otto Klemperer se succèdent dans la fosse du théâtre.

L’Uruguay devient de plus en plus son pays d’élection.

Création à Montevideo du Sodre (Service Officiel de Diffusion, Radio, et Spectacles) dans le Théâtre Urquiza qui change ainsi de nom. C’est là notamment que Ninon donne ses cours de chant.

Générique :

Alberto Williams,Hueya op.33 n°1

Lia Cimaglia Espinosa

CD Inter-American Editions OAS 0001

Francisco Canaro / Luis César Amadori, Madreselva

Libertad Lamarque

SONY 88697903342/02

Claude Debussy, Soirée dans Grenade

Robert Casadesus, piano

SONT 5033992

Joaquin Nin, Canto Andaluz : Polo

Ninon Vallin, soprano

Joaquin Nin, piano

CD VAI VAIA 1127

Claude Debussy, Green

Ninon Vallin, soprano

Gustave Cloëz, piano

CD AEON AECD 1215 3660058360156

> interview Omar Mesa (trad. Marcel Quillévéré)

Reynaldo Hahn, L'Heure exquise

Ninon Vallin, soprano

Reynaldo Hahn, piano

EMI 2910023

Eduardo Fabini / transcr. pour guitare Atilio Rapat, El Poncho

Abel Carlevaro, guitare

CD Ediciones Tacuabé (Uruguay)

Deambroggio / Pascual Contursi, Bandoneon Arrabelero

Carlos Gardel

Fremeaux et Associés FA 5006 3261302250069

Luis Gianneo, Llanto del Imperio Inca en agonia

Choeur de l'Université du Comahué

Daniel Costanza, dir.

CD Cosentino IRCO 209

Jacob Sandler, Tango Margarita

Jacob Sandler, chant

CD RGS (Argentina)

Richard Wagner, Meistersinger

Delia Reinhardt, soprano

Orchestre NN

George Sebastian, dir.

CD HMV E2901721

Luis Gianneo, Cantos Incaicos (extr.) : Hymne au soleil et marche de l'Inca

Orchestre Symphonique du Congrès

Lucio Bruno Videla, dir.

Archive de l'Orchestre du Congrès et de la Radio Nacional de Argentina

Luis Gianneo, Coplas en estilo popular n°1 à n°6

Bernarda Fink, mezzo-soprano

Carmen Piazzini, piano

Harmonia Mundi 7 94881 80032 2

Marcos Velazquez, Nuestro Camino

Los Olimarenos

CD Orfeo Bizarro (Uruguay) 4275-2