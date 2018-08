Le Rio de la Plata, la Musique et le Monde #30 : Le début des années 30 : populisme et dictature

Le général Uriburu renverse Hirigoyen fin 1930 et instaure une dictature plus répressive encore. Un putsch auquel a participé activement Juan Domingo Perón.

Le tango, ces années-là, devient souvent contestataire.

L’opéra Amaya de Guridí au théâtre Colón met en émoi la communauté basque.

Le tango Yira Yira d’Enrique Santos Discépolo.

La cantatrice française Madeleine Grey est en tournée en Amérique et débarque en Uruguay et en Argentine. Le ténor français Georges Thill acclamé au Colón. Et des récitals bouleversants d’Elisabeth Schumann à Montevideo et dans la capitale argentine.

Le compositeur Ottorino Respighi accueilli avec ferveur à Buenos Aires par la communauté italienne.

Générique :

