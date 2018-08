Le Rio de la Plata, la Musique et le Monde #29 : 1929, L’année du premier grand opéra argentin

En 1929 :

Le pianiste José Iturbí et la claveciniste Wanda Landowska à Buenos Aires et à Montevideo.

La soprano brésilienne Bidu Sayão au Théâtre Colón de Buenos Aires et au Solís de Montevideo

Le Duo Wiéner-Doucet avec la soprano Jane Bathori (qui vient régulièrement depuis 1926) à Buenos Aires.

Sebastián Piana, grand pianiste de tangos, revient aux sources avec sa Milonga Sentimental.

Création du premier grand opéra argentin : El Matrero (Le Hors-la-Loi) de Felipe Boero. Un opéra régulièrement à l’affiche du Théâtre Colón. Une histoire inspirée de la vie d’un des plus célèbres des gauchos « hors-la- loi », Juan Moreira.

Générique :

Luis Gianneo, Danzas Argentinas (extr.) : Bailecito

Trio Arbos

CD ENSAYO ENY 9821

Manuel Infante, Danzas Andaluzas (extr.) : Gracia

Sergio Tiempo et Karin Lechner, pianos

EMI Classics 3584722

François Couperin, Les Barricades Mystérieuses

Wanda Landowska, clavecin

CD Testament SBT 1380

Alberto Costa, O Luar da minha terra

Bidu Sayao, soprano

Orchestre NN

CD VAI VAIA 1171

George Gershwin, Gershwin cocktail - Medley pour deux pianos

Jean Wiener et Clément Doucet, pianos

EMI Classics 5099972570326

Erik Satie, Le Chapelier

Jane Bathori, soprano

CD Classical Collector

150122

Erik Satie, Trois Morceaux en forme de Poire (extr.)

Jean Wiener et Jean-Noël Barbier, piano à quatre mains

ACCORD 4657 19-2

Maurice Ravel, Histoires Naturelles (extr.) : Le Grillon

Jane Bathori, soprano

Cascavelle VEL 3047

Sebastian Piana, Milonga Sentimental

Carlos Gardel, chant et guitare

Frémeaux et Associés FA 054

Gilo Gilardi, Suite Argentina (extr.) : Gato santiagueno

Antonio Rugolo, guitare

Stradivarius STR 33686

Gilo Gilardi, Cancion de la cuna India

Jacqueline Livieri, soprano

Tomas Ballicora, piano

(enregistrement privé des interprètes)

Enrique Bugatti / Edmundo "Muni" Rivero, Milonga de Juan Moreira

Edmundo "Muni" Rivero, chant

CD Leader Music (Argentina) 57 52 2 5

Felipe Boero, El Matrero (extr.) : Acte 1, Premier air de Pedro "Pontesuela"

Tito Schipa, ténor

Preisler Records

Felipe Boero, El Matrero (extr.) : Trio Pedro, Pontezuela & Liborio

Pedro Mirassou, ténor

Nena Juarez, soprano

Apolo Granforte, baryton

Orchestre du Théâtre Colon

Hector Panizza, dir.

Archive Radio Nationale Argentine RCA (Argentina) 44709

Felipe Boero, El Matrero (extr.) : Choeur et Pedro (en coulisses)

Choeur et Orchestre National Argentin

Fernando Alvarez, dir.

Archive Théâtre Cervantes & Radio Nacional Argentina

Felipe Boero, El Matrero (extr.) : Final

Marina Brengi, soprano

Choeur et Orchestre National Argentin

Fernando Alvarez, dir.

Archive Théâtre Cerbvantes & Radio Nacional Argentina

Nestor Moreno / Alejandro Sivera, La Sombra del Matrero

Duo Copla Alta

CD Montevideo Music Group (Uruguay)