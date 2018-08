Le Rio de la Plata, la Musique et le Monde #28 : Le destin tragique de Carlos Gardel

1933-Séjour à New York où il tourne des films dont « Cuesta Abajo » (« Downward Slope») avec le petit Astor Pizzola en figurant ! Puis suit « El Tango en Broadway ».

Le 25 août 1934 il est dans le Sud de la France, Toulouse où il revoit sa mère qui est chez son frère, l’Oncle Jean, et Albi chez sa cousine « Marissou ». Enfin à Nice avant d’embarquer à nouveau pour New York et cette fois avec sa mère.

Il tourne son dernier film en février 1935 juste avant son départ en tournée à Porto Rico, au Venezuela et finalement en Colombie où il présente son film « Melodía de Arrabal » au Circo Teatro español de Medellín. Après des concerts triomphaux à Bogotá il s’envole pour Medellín.C C’est sur le tarmac de cette ville que se produit l’accident où il perd la vie. Son cercueil partira du port de Buenaventura sur le Pacifique pour rejoindre New York et finalement Montevideo et Buenos Aires. Une foule immense accompagne sa dépouille jusqu’au cimetière de la Chacarita.

Générique :

Jaime de Hagen, Milonguita

Jaime de Hagen & Pascale Lam-Lepère, piano à 4 mains

CD privé des interprètes http://www\.jdehagen\.fr

Carlos Gardel / Alfredo Le Pera & Mario Battistela, Melodia de Arrabal

Carlos Gardel, chant

EPM Records 983412/3

Moisés Simons, La Negra Quirina (Cuban Belle)

Armando Oréfiche, piano

Orchestre NN

CD Harlequin HQ CD 111

Terig Tucci / orchestration Jesus Pinzon, Anita la Bogotana

Orchestre Philharmonique de Bogota

Eduardo Carrizosa, dir.

CD Orchestre philharmonique de Bogota

BOF de Louis Gasnier, Cuesta Abajo (Going Downhill) (extr.)

Carlos Gardel, voix

DVD Tango Exito Productions Paramount Pictures

Teri Tucci (orchestration), Mi Buenos Aires Querido

Carlos Gardel

SONY SK 63226 0074646322628

Astor Piazzola, Historia del Tango (extr.) : Burdel 1900

Massimo Caroldi, flûte

Fabrizio Buffa, guitare

EMI 7143 5 55131 2 0

Carlos Gardel / Alfredo Le Pera / orchestration de Terig Tucci, Rubias de New York

Carlos Gardel

CD El Bandoneon EBCD 17

Luis Cluzeau Mortet, Escarcha

Carlos Cebro, piano

CD Pierre Verany PV 720007

Carlos Gardel / Alfredo de Le Pera, Tango Amargura

Carlos Gardel, chant

Orchestre NN

CD Music Memoria 30875

Carlos Gardel / Terig Tucci, El Dia que me quieras

Carlos Gardel

CD Frémeaux et Associés FA 054

Carlos Gardel / Alfredo Le Pera / orchestration de Terig Tucci, Volver

Carlos Gardel

EMI 7901122

Rosita H. de Rocha, Por que te fuiste ?

Estudiantina Colombia

Terig Tucci, dir.

LP RCA Victor (Colombia) LPC 306

Carlos Gardel / M. Romero, Tomo y Obligo

Carlos Gardel, chant

Orchestre de Francisco Canaro

CD Frémeaux et Associés

FA 054

Carlos Gardel / Santos Chillemi (arr.), Tomo y Obligo

Santos Chillemi

CD Frémeaux et Associés FA 467

Carlos Gardel / Alfredo Le Pera, Sus Ojos se cerraron

Carlos Gardel, chant

Terig Tucci, dir.

CD El Bandoneon EBCD 17

Luis Cluzeau Mortet, Evocacio Criolla (extr.) : Anocheciendo

Carlos Cebro, piano

CD Pierre Verany PV 720007