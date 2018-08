Le Rio de la Plata, la Musique et le Monde #26 : ils sont venus, il sont tous là !

...Luigi Pirandello est aussi un hôte de marque. Il présente ses pièces avec sa compagnie et participe même à une soirée dans le club d’artistes bohèmes du célèbre café Tortoni où Carlos Gardel chante pour lui.

Dans les théâtres ce sont les Sainetes du Théâtre Populaire qui connaissent une vogue sans précédent. Et l’un des plus connu est le « Conventillo de la Paloma » très inspiré de la zarzuela espagnole. Le Théâtre Astral, flambant neuf, présente une revue de Joséphine Baker, vilipendée par le nouveau président Irigoyen. Mais elle fait un triomphe. Et elle rencontre le Corbusier qui a fait plusieurs conférences en Amérique du Sud. L’architecte a rencontré, de son côté, Saint Exupéry en mission pour l’ « Aeroposta Argentina » qui a rencontré sa future épouse Consuelo, sur le paquebot.

En Uruguay, après la médaille d’or des Jeux Olympiques de Paris en 1924, l’équipe nationale est de nouveau sur le podium aux Olympiades d’Amsterdam où il est décidé que la première coupe du monde de football aura lieu à Montevideo.

Générique :

Hermanos Abalos, Polva Zamba

Guillermo de la Roca et son ensemble

Buda Musique 1978332

Jules Massenet, Manon (extr.)

Fanny Heldy, soprano

Fernand Anseau, ténor

Orchestre NN

Piero Coppola, dir.

CD Malibran Musique 1978332

Guillermo Barbieri / José Rial, Rosa de Otono

Carlos Gardel, chant

EMI 156 78 5517 1 (33 T)

Carlos Lopez Buchardo, Jujena + Cancion de Perico

Marcos Fink, baryton

Carmen Piazzini, piano

HMC 901892

Johann Strauss, Le Beau Danube Bleu (extr.)

Orchestre Philharmonique de Berlin

Erich Kleiber, dir.

LYS 433 3421710414333

Carlos Giucci, Cuadros del Coloniaje (extr.) : Candombre

Carlos Cebro, piano

LYSSD 105

Alberto Vacarezza, El Conventillo de la Palom (Bande annonce du spectacle)

Trio Centenario de Buenos Aires

Artistes de la Compagnie du Théâtre National Cervantes de Buenos Aires

Archive du Théâtre National Cervantes de Buenos Aires

Irving Berlin, Blue Skies

Joséphine Baker, chant

Jacob's Jazz Orchestra

CD Frémeaux & Associés FA 156

Enrique Delfino / Manuel Romero, Haragan

Azucena Maizani, chant

Enrique Delfino, piano

Manuel Parada, guitare

78 T ODEON (Argentina) 11061

Juande Dios Filiberto / Enrique Santos Discépolo, Malecaja

Azucena Maizani, chant

BMCD 99902

Luis Gianneo, El Tarco en Flor (le jacaranda en fleur) (extr.)

Orchestre Philharmonique d'Entre Rios (Argentine)

Gabriel Castana, dir.

CHANDOS 10185

Antoine de Saint-Exupéry, Terre des Hommes (extr.)

Pierre Fresnay, voix

CD INA 211717

Luis Gianneo, El Tarco en Flor (le jacaranda en fleur) (extr.)

Orchestre Philharmonique d'Entre Rios (Argentine)

Gabriel Castana, dir.

CHANDOS 10185

Enrique Delfino, Griseta

Enrique Delfino, piano

CD Argentina Records

Luis Cluzeau Mortet / Juan Pablo Pérez, Gimiendo

Carlos Gardel, chant

José Rocaro & Guillermo Barbieri, guitares

78 T ODEON (Argentina) 18214