Le Rio de la Plata, la Musique et le Monde #24 : L'Argentine et le théâtre de variétés

Les principaux théâtres de « Variétés » étaient l’Empire, le Casino, le Ba Ta Clan, le Majestic, et l’Esmeralda. Le « Casino » a même été appelé le Premier Music Hall d’Amérique du Sud.

En 1925 Albert Einstein visite le rio de la Plata.

Victoria Ocampo a pu obtenir du Président Alvear une aide conséquente pour l’Orchestre Philharmonique qu’Erneste Ansermet vient diriger pour la seconde fois. Il passe de longs moments avec Victoria dans sa maison de San Isidro.

Ansermet crée à Buenos Aires La Valse de Ravel et Pacific 231 et Le Roi David d’Honegger ainsi que son orchestration des danses de Julián Aguirre.

Enfin Maurice Chevalier et sa compagne Yvonne Vallé collaborent avec des artistes argentins et concoctent une revue sur mesure pour Buenos Aires, la « Chevalier Revista » où ils s’essayent même au tango !

