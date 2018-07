Le Rio de la Plata, la Musique et le Monde #21 : Les Années Folles

Buenos devient une ville de théâtres et de cafés comme le légendaire Café Tortoni, où se mêlent artistes populaires et chanteurs d’opéra, poètes et bohèmes en tous genres. Les Folies Bergère et le Moulin Rouge visitent Buenos Aires et Montevideo avec Mistinguett. Mais c’est le Ba.Ta.Clan de Bénédicte Rasimi qui met l’Argentine en émoi.

La musique classique n’est pas en reste : Richard Strauss vient diriger des concerts au Théâtre Colón devant des salles archi pleines. Ninon Vallin fait un triomphe dans les contes d’Hoffmann et Lotte Lehmann dans la Walkyrie.

Enfin le premier ensemble d’afro-américains arrive au Rio de la Plata : les premiers grands interprètes de samba de Rio de Janeiro, Os Oito Batutas avec Pixinguinha et Donga !

