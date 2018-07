Le Rio de la Plata, la Musique et le Monde #18 : Le Rio de la Plata à la fin de la Première Guerre Mondiale

... En effet il se heurte bientôt à des grèves et des manifestations qu’il réprime alors avec brutalité. Les historiens s’accordent à dire que c’est le premier gouvernement populiste d’Argentine.

C’est la musique de Constantino Gaito qui accompagne ce récit. Magnifique musique de chambre argentine !

L’année 1917 c’est de nouveau les triomphes de Ninon Vallin dans la saison d’opéras au théâtre Colón de Buenos Aires et ses premières incursions dans l’opéra argentin et uruguayen.

Son voyage vers l’Uruguay est accompagné par la superbe voix d’Amalia de la Vega (née en 1919) et son hommage à la belle ville coloniale de Colonia del Sacramento face à Buenos Aires au point le plus étroit du Rio de la Plata.

Juan de Dios Filiberto, une légende du tango compose el Caminito, qui évoque aussi la rue du port de la Boca qui porte ce nom et ses maisons de toutes les couleurs.

L’émission s’achève sur la mort de deux grands personnalités uruguayennes : le compositeur César Cortinas et l’écrivain José Enrique Rodó. Et la dernière danse de Nijinski au théâtre Solís de Montevideo accompagnée par un Arthur Rubinstein en pleurs.

Ainsi qu’avec la version de Mi Noche Triste réalisée en 1930 par Carlos Gardel et la version, de nos jours, par la cantaora flamenca Rosa la Tremendita.

