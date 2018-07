Le Rio de la Plata, la Musique et le Monde #17 : La soprano Ninon Vallin découvre les Amériques

Elle a trente ans et le Rio de la Plata deviendra bientôt sa deuxième patrie, notamment l’Uruguay où elle créera une école de chant. Elle découvre un public et des théâtres extraordinaires et s’intéresse avec passion à la culture hispanique. Elle parle bientôt l’espagnol et à son retour en Europe elle rencontre Manuel de Falla qui lui demande d’être l’interprète de ses Chansons Espagnoles. Son ami le baryton belge Armand Crabbé est passionné, comme elle, par l’Amérique du Sud...

Générique :

Alberto Williams, Hueya Op 33, n°3

Lia Cimaglia Espinosa

CD Inter-American Editions OAS 001

Enrique Granados, Valses Poétiques (valse n°1)

Javier Perianes, piano

CD Banco de Sonido BS 005CD

Vicente Loduca, El Moñito (Marron Glacé)

Orchestre Typique d’Eduardo Arolas

LP 33 Tours Instituto Nacinal de Musicología “Carlos Vega” (Buenos Aires)

Alberto Williams, Symphonie n°2 en ut mineur (3ème mouvement, Oración de las palomas blancas)

Orchestre Symphonique de Córdoba

Direction : Hadrián Ávila Arzuza

Archivo Radio Nacional de Argentina (Radio Clásica)

Charles Gounod, Faust (air des Bijoux)

Ninon Vallin, soprano

Orchestre non identifié

Direction : Gustave Cloez

CD Forlane FOR 17014-4

Jules Massenet,Manon (Duo de St Sulpice « n’est-ce plus ma main… »)

Ninon Vallin, soprano

Miguel Villabella, ténor

Orchestre non identifié

Direction : François Ruhlmann

33 Tours EMI Références 2910023

Pascual de Rogatis, Huémac (danses n°1et n°2)

Orquesta Juvenil Libertador San Martín

Direction : Pablo Boggiano

Archive Radio Clásica (Buenos Aires)

Pascual de Rogatis, Huémac (danse n°3)

Orquesta Juvenil Libertador San Martín

Dir Pablo Boggiano

Archive Radio Clásica

(Buenos Aires)

Juan de Dios Filiberto, Ay Zamba

Armand Crabbé, baryton

Orchestre non identifié

CD Preiser Records “Lebendige Vergangenheit” PR89544

Manuel de Falla, Canciones Españolas (Nana, Jota)

Ninon Vallin, soprano

Godfroy Andolfi, piano

CD VAI Audio VAIA 1127

Carlos Gardel, José Razzano, Juan María Gutiérrez, El Moro

Carlos Gardel & José Razzano

Orchestre de Roberto Firpo

CD Instituto Nacional de Musicología “Carlos Vega” (Buenos Aires)

Isaac Albéniz, Navarra

Arthur Rubinstein, piano

CD RCA Red Seal

The Rubinstein Collection N°18

Jelly Roll Morton, Jelly Roll Blues

Jelly Roll Morton, piano

Red Hot Peppers orch. Astorg Records

Jazz Masters Colllection (2011)

Gabriel Fauré,Pavane

Orchestre de Chambre de Lausanne

Direction : Armin Jordan

CD ERATO