Le Rio de la Plata, la Musique et le Monde #16 : Le Rio de la Plata à l'heure de la Première Guerre Mondiale

...La guerre semble bien loin, même si on apprend qu’un consul argentin est fusillé en Belgique par les Allemands et qu’un équipage germanique est arrêté par des Britanniques dans les eaux du Rio de la Plata.

Le voyage d’André Messager et de Camille Saint-Saëns en Argentine en compagnie de la belle soprano française Geneviève Vix.

La création de La Dernière Gavotte du compositeur uruguayen César Cortinas (1892-1918), un « héros uruguayen de la musique » mort à 26 ans et deux stars au Théâtre Colón : Enrico Caruso et Amelia Galli-Curci.

Générique :

Luis Gianneo, Danzas Argentinas (Bailecito)

Trio Arbos

CD ENSAYO ENY 9821

Francisco Canaro, El Pollito

Quinteto Criollo Atlanta

33 Tours Antología del Tango Rioplatense Instituto Nacional de Musicología “Carlos Vega” (Argentina)

Edouard Lalo, Namouna (Fête Foraine)

Orchestre Philharmonique de Londres

Direction : Jean Martinon

CD NAXOS 9.80092

Jules Massenet, Thaïs (Qui te fait si sévère)

Geneviève Vix, soprano

78 Tours Pathé Saphir 0300

Roberto Firpo, El 9 de Julio

Roberto Firpo

33 Tours Antología del Tango Rioplatense Instituto Nacional de Musicología “Carlos Vega” (Argentina)

Gaetano Donizetti,Lucia di Lammermoor (Sextuor : « Chi mi frena in tal momento »)

Amelia Galli Curci, Caruso,

Marcel Journet, de Lucca

Orchestre non identifié

Direction : Joseph Pasternak

(Enreg 1917 Camden New Jersey)

CD Sony Music RCA Red Seal

(Caruso : The complete Victor Recordings)

8 89853 73452

Sebastián Rey,Maté Amargo (Milonga)

Cuarteto Ricacosa

CD AYUI A/E 417

César Cortinas, Poème

Ensemble du Rio de la Plata

Juan Cannavó - violín (Uruguay) Natalia Cabello - violín (Argentina) Claire Poillion - viola (Francia)

Pablo García - cello (Argentina) Javier Toledo - piano (Uruguay)

Enregistrement privé de l’Ensemble du Rio de la Plata

André Messager, Gabriel Fauré,Souvenirs de Bayreuth

Jean-Philippe Collard et Bruno Rigutto, piano à 4 mains

CD EMI 7626872

Andrés Gaos, Un Crepúsculo en la Alhambra

Orquesta de Galicia

Direction : Víctor Pablo Pérez

CD Columna Musica 1 CM 0264

Camille Saint-Saëns, Rapsodie d’Auvergne

Gabriel Tacchino, piano

Orchestre de Radio Luxembourg

Direction : Louis de Froment

CD Vox Box CD3X 3028

Luis Cluzeau Mortet, Trois Valses Uruguayennes

Polly Ferman, piano

CD Polly Ferman 512894 K

Sebatián Rey, Milonga

Cuarteto Ricacosa

CD AYUI A/E 417