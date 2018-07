Le Rio de la Plata, la Musique et le Monde #11: Buenos Aires l'Italienne

...On dit aujourd’hui encore que la plus grande ville italienne, c’est sans doute Buenos Aires.

En 1904 on inaugure la statue de Garibaldi Plaza Italia, et débarquent deux géants de la musique italienne, Arturo Toscanini et Giacomo Puccini. En villégiature, Puccini révise son opéra Edgar dont la nouvelle version est créée en Argentine et il découvre, enchanté, la zarzuela espagnole, toujours très prisée à Buenos Aires et, surtout, à Montevideo.

Cette même année, inauguration du nouveau Théâtre-Cirque du Coliseo.

Les chansons humoristiques d’un futur grand du tango : Angel Villoldo qui part enregistrer à Paris pour le compte du grand magasin Gath & Chavez de Buenos Aires !

Trois compositeurs argentins à l’honneur : Alberto Williams, Arturo Berutti et surtout Julián Aguirre fasciné par les spectaculaires montagnes du Nord argentin.

Générique :

Hermanos Abalos, Polva Zamba

Guillermo de la Roca et son ensemble

CD Buda Musique 1978332 « Argentine, flûtes et guitares » (2001)

Anonyme, O cunto e Masaniello

Nuova compagnia di Canto Popolare

LP EMI - 3C 064-18026

Vincenzo Bellini,Sonnambula (Ah non giunge)

Rosina Storchio, soprano

Studio Orchestrer

CD Symposium 1248

Amadeo Vives,Bohemios (Chœur des Bohèmes)

Chœur de l’Université de La Laguna

Orchestre Symphonique de Tenerife

Direction : Antoni Ros Marbá

CD Naïve V4894

Alberto Williams, Vidalita op.45 n°3

Isabel Marengo, soprano

Orchestre de Adolfo Carabelli

CD Producciones Piscitelli

Angel Villoldo, El Negro Alegre

Angel Villoldo

CD Frémeaux FRA 5004

Giacomo Puccini,Edgar (air de Franck « Quest’amor vergogna mia »)

Dalibor Jenis, baryton

Orchetstre National de France

Direction : Yoel Levi

CD Naïve V 4957

Giacomo Puccini,Edgar (Prélude de l’acte III)

Orchestre de l’Academia Santa Cecilia

Direction : Alberto Veronesi

CD Naïve V 4957

Manuel Campoamor, El Sargento Cabral

Harmonie de la Garde Municipale de Paris

33 Tours Instituto Nacional de Musicología “Carlos Vega” (Argentina)

Gerónimo Giménez, Amadeo Vives,La Gatita Blanca (Canción del chocolatito)

Luisa de Córdoba, soprano

Santiago Ramalle, ténor

Eliado Cuevas, baryton

Orchestre de Chambre de Madrid

Direction : Enrique Navarro

33 Tours Montilla FM-56

Alberto Williams, Milonga del Boyero

Lia Cimaglia Espinosa

CD Inter American Musical Editions 001

Arturo Berutti,Tarass Bulba (Air d’Ola « Tace il canto »)

Jacquelina Livieri, soprano

Tomas Ballicora, piano

Enregistrement privé de Ballicora et Livieri

Julián Aguirre,Triste n°1 « Jujuy »

Trio de Olivarría

CD DECCA 443 999-2

A Yupanqui, Baguala de Amaicha

Jorge Cafrune, chant et guitare

33 Tours CBS 8516