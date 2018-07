Le Rio de la Plata, la Musique et le Monde #10 : Saint-Saëns en Argentine

Son premier voyage en Argentine remonte aux mois de mai et juin 1889. Il joue avec des musiciens venus du Brésil. D’ailleurs, en Juillet ils se retrouvent tous dans les théâtres de Rio de Janeiro au Brésil. Pour l’état français, qui tente de se repositionner en Amérique du Sud et de damer le pion au Royaume Uni, c’est une aubaine.

C’est dans ce contexte que s’inscrit en 1904 le deuxième voyage de Saint-Saëns, devenu plus populaire que jamais en Amérique Latine de Cuba à la Terre de Feu. Cette fois il est accueilli en grande pompe par les autorités et il visite enfin Buenos Aires qui lui rappelle Paris. Les avatars de son récital d’orgue à l’Eglise de la Merced témoignent de son mauvais caractère et de son âpreté au gain !

L’émission raconte aussi le premier voyage de Pablo Casals dans les Amériques et l’étonnante vogue exotique de la Bretagne dans les théâtres et dans la presse tant à Buenos Aires qu’à Montevideo. C’est que Pierre Loti était très lu dans les Amériques !

Tout ceci alors que le tango argentin prend forme et c’est le fameux « Choclo » de Villoldo qui clôt le chapitre.

