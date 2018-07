Le Rio de la Plata, la Musique et le Monde #09 : Jules Supervielle en Uruguay

Elle débute par l’ensemble uruguayen Los Olimareños qui chante la Sabana, la Campagne (la Savane).

L’évocation de la vie de Jules Supervielle s’étend de sa naissance en 1884 jusqu’aux années 30 et est rythmée par les musiques de deux compositeurs contemporains du poète français : Eduardo Fabini et Luis Cluzeau Mortet dont le grand père était un pianiste français émigré en Uruguay, et aussi par le Candombe, la musique des Noirs des quartiers Sud de Montevideo, sans oublier les chants des payadores, ces troubadours qui sillonnaient la pampa.

Jules Supervielle découvre aussi Buenos Aires et lie amitié avec la belle Victoria Ocampo avec laquelle il collabore dans sa Revue Littéraire SUR (Le Sud).

L’Uruguay a été très solidaire de la France et des alliés lors de la première guerre mondiale.

La famille et la Banque Supervielle existent toujours en Uruguay.

L’émission s’achève vers 1936 alors que les nuages s’amoncellent sur l’Europe, avec une musique de Luciano Supervielle, l’Arrière petit neveu du poète très populaire dans son pays,

Générique :

Félix Pérez Cardozo, Pájaro Campana

Damián Girett & Los Misioneros Paraguayos

CD Garra Records (Argentina), CDPC 877

Chant populaire anonyme (arrangement Los Olimareños), Sabaneando

Ensemble los Olimareños

CD Orfeo Bizarro (Uruguay) 4275-2

Eduardo Fabini, Fantaisie pour violon et orchestre

Jorge Risi violon

Orchestre symphonique du Sodre (Montevdieo)

Direction : Jacques Bodmer

CD Documentos Históricos-Ediciones Tacuabé s.r.l. (Uruguay)

Eduardo Fabini, Campo (2ème mouvement)

Orchestre Symphonique SODRE d’Uruguay

Direction Vladimir Schavitch

Chabela Ramírez, Julio González, Milongón de Reyes

Eduardo de la Luz et son ensemble

CD Montevideo (Uruguay) 3451-2

Luis Cluzeau Mortet,Tamboriles

Carlos Cebro, piano

CD Pierre Verany PV720007

Luis Cluzeau Mortet, Carlos César Lenzi, En la copa de los montes

Walter Mendeguía, baryton

Mercedes Olivera, piano

Enregistrement privé des interprètes

Luis Sambucetti, Suite pour orchestre

Orchestre Philharmonique National d’Uruguay

Direction : Antonio Cruz

Archives de l’Orchestre d’Uruguay

Gustavo Guichón, Milonga para una Niña

Gustavo Guichón, chant et guitare

CD Happy (Uruguay) ST-17

Luis Cluzeau Mortet,Carreta Quemada

Carlos Cebro, piano

CD Pierre Verany

Alberto Williams, Première Suite Argentine (Milonga)

New Century Chamber Orchestre

Direction : Stuart Canin

CD d’Nole DND1035

Luis Cluzeau Mortet, Canto del Chingolo

Sofia del Campo, soprano

Ensemble orchestral

Direction : Bruno Reibold

LP 33 Tours Club « 99 » CL 99-26 (New York)

Alberto Williams, Troisième Suite Argentine (Vidalita)

New Century Chamber Orchestre

Direction : Stuart Canin

CD d’Nole DND1035

Eduardo Fabini, Estudio Arpeggiado

Tatiana Nikolaeva, piano

CD Documentos Históricos-Ediciones Tacuabé s.r.l. (Uruguay)

Luciano Supervielle et Jorge Drexler, Sabelo

Luciano Supervielle, piano

CD Bizarro Agadu (Uruguay) 8898 535486-2