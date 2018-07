Le Rio de la Plata, la Musique et le Monde #08 : La Croix du Sud

Texte fondateur, en Amérique Latine.

Les intellectuels et les artistes s’y réfèrent en permanence, comme les pionniers de la musique en Uruguay, Luis Sambucetti qui avait connu Ravel et Debussy à Paris, et Eduardo Fabini qui a étudié en Belgique où il a écrit ses premières œuvres inspirées par son pays natal. IL devient une sorte de héros musical national en Uruguay. Deux autres compositeurs uruguayens comme Carlos Pedrell et Alfonso Broqua s’établissent en France mais avec toujours l’Uruguay au cœur.

En 1905 c’est le deuxième et dernier voyage de Sarah Bernhardt en Amérique du Sud et cette fois elle commence par l’Uruguay où elle joue pour l’inauguration du nouveau Théâtre Urquiza de Montevideo. Un chef-d’œuvre dont décoration intérieur art nouveau a été importée de France. La grande actrice française souffre de plus en plus de la jambe droite, ses prestations déçoivent sauf celle de Phèdre où elle est toujours aussi royale. La France est très présente ces années-là en Uruguay et aujourd’hui le pays fait partie de l’Association Internationale de la Francophonie. En Argentine, le compositeur Julián Aguirre découvre aussi es musique populaires de son pays à son retour d’Europe. L’émission raconte aussi l’épopée des gauchos juifs et invoque René Goscinny pour la raconter.

Générique :

Jaime de Hagen, Milonguita

Jaime de Hagen & Pascale Lam-Lepère, piano à 4 mains

