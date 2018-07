Le Rio de la Plata, la Musique et le Monde #07 : Buenos Aires et les Pampas du Sud

A Buenos Aires la vie culturelle, notamment la vie musicale s’organise.

En 1870 le violoniste Pablo de Sarasate est accueilli triomphalement à Buenos Aires. Buenos Aires conquiert peu à peu, en Amérique du Sud, le titre de ville des théâtres et des salles de concerts...

On construit de nouveaux théâtre, notamment, après le vieux Théâtre Colón, le Théâtre de l’Opéra sur la Place de mai. En 1893 un concert est enfin organisé en hommage à Jean-Sébastien Bach. Le grand événement de l’année 1886 c’est le premier voyage de Sarah Bernhardt en Amérique du Sud. Les Présidents argentins sont de fins lettrés et aident les artistes argentins à s’épanouir sous d’autres horizons. Ainsi Alberto Williams part étudier à Paris et dirige des orchestres en Europe pendant sept ans. A son retour il semble redécouvrir son pays et s’inspire de la Pampa et des musiques populaires dans ses compositions..

Quant à l’écrivain Ricardo Güiraldes, il se fait aussi le chantre de la pampa dans son chef d’œuvre Don Segundo Sombra. C’est par l’évocation de ce roman que s’achève cette émission.

