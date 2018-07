Le Rio de la Plata, la Musique et le Monde #06 : L'Uruguay, fleuve des oiseaux

...Un pays de grandes plaines que le compositeur Eduardo Fabini évoque dans son poème symphoniqueCampoque Richard Strauss a créé à Buenos Aires et à Vienne.

Un pays dont les Uruguayens disent qu’il est une invention des Anglais afin de créer un état tampon entre l’Argentine et le Brésil. D’où les comédies musicales américaines et anglaises sur les scènes du pays. Puis arrivent les populations germanophones venues surtout de suisse et les opérettes viennoises. Toutes ces musiques se mêlent aux musiques françaises et italiennes et surtout aux musiques hispaniques qui s’enrichissent vers 1860 d’un nouveau rythme arrivé de Cuba par les bateaux: la Habanera. Le magnifique Théâtre Solís érigé en 1856 est surtout le temple de l’opéra italien., mais il accueille aussi les récentes zarzuelas espagnoles. Et de grands solistes comme el violoniste mulâtre cubain José White après un voyage passionnant à travers l’Amérique du Sud.

Générique :

Luis Gianneo, Danzas Argentinas (Bailecito)

Trio Arbos

CD ENSAYO ENY 9821

Anibal Sampaio, El Río de los Pájaros

Jorge Cafrune, chant et guitare

LP 33 Tours - DOBLON (España) 50.1569

Eduardo Fabini, Campo (dernier mouvement)

Orchestre Philharmonique d’Uruguay

Direction : Federico García Vigil

Archive de l’Orchestre Symphonique D’Uruguay

G Bicknell, Giuseppe Operti, The Black Crook, Les Grelots d’Amour

Adam Roberts, piano

Enregistrement New York Public Library for the Performing Arts.

G Bicknell, The Black Crook, You naughty, naughty men

Libby Dees, chant

Adam Roberts, piano

Enregistrement New York Public Library for the Performing Arts.

Ludwig van Beethoven, Symphonie n°3 (Scherzo)

Orchestre Philharmonique de Berlin

Direction : Carl Schuricht

DGG 453804-2

Franz von Suppe, Fatinitza (Ouverture)

Orchestre du Festival de Prague

Direction : Johann Merz

CD The Masters Classics, Yoyo USA Inc. 2006

Dalmiro Costa, La Pecadora (Habanera)

Olinda Allessandrini, piano

CD Barulinho (Brasil), “Música Erudita dos Pampas

Luigi Arditi, Il Bacio

Adelina Patti, soprano

Alfredo Barili, piano

CD Adès 14099-2

Tomás Bretón, La Dolores (Jota)

Orchestre Symphonique de Barcelone

Direction : Antoni Ros Marbá

CD DECCA, 466 060 – 2

José White, Zamacueca

Fernando Muñoz, violon

Ana Gabriela Fernández, piano

CD Colibri (Cuba)

Eduardo Fabini, Triste n°1

Carlos Cebro, piano

CD LYS Lysd105

Andrés Gaos, Vidalita

Santiago Bürgi, ténor

Tomás Ballicora, piano

Enregistrement privé des artistes

Andrés Gaos, Fantaisie pour violon et orchestre op.24

Ondrej Lewit, violon

Orchestre Symphonique de Galice

Direction : Víctor Pablo Pérez

CD Arte Nova Classics 74321 27778 2

Eduardo de la Luz, Candombe para Javier

Eduardo de la Luz et son ensemble

CD Montevideo 3451-2

Jorge Drexler, Camino a la Paloma

Jorge Drexler

CD Virgin 7243 8 48437 2-4