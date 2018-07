Le Rio de la Plata, la Musique et le Monde #05 : Les Voyages de Louis Moreau Gottschalk du Chili au Rio de la Plata

A son arrivée le 18 octobre la ville est en guerre contre l’Espagne mais il tient à donner des concerts et c’est un grand succès.

De Lima il rejoint Arequipa puis Arica à la frontière chilienne d’où il rejoint Santiago où ses concerts font toujours le plein. Il embarque bientôt alors sur un paquebot qui traverse le détroit de Magellan au Sud du continent pour rejoindre Buenos Aires et Montevideo. Après une escale le 18 mai à Punta Arenas, là où le Pacifique et l’Océan Atlantique se rejoignent, le bateau remonte vers l’estuaire du Rio de la Plata où il arrive le 25 mai. Curieusement il ne descend pas du bateau à l’escale de Buenos Aires mais continue le voyage vers Montevideo. Gottschalk n’est pas un inconnu en Uruguay. Ses Pièces créoles et surtout le Bananier ont connu un immense succès peu après leur création à Paris en 1849. Il fait un triomphe au Théâtre Solís avec sa Tarentelle pour piano et orchestre et embraque pour Buenos Aires le 18 octobre 1867. Une épidémie de choléra fait des centaines de mor, la ville semble sinistrée mais il organise, contre vents et marées, des récitals et des concerts monstres avec plusieurs pianos qui attirent à nouveau le public. Il se repose dans une belle propriété au bord du delta, avant de partir à l’aventure vers la cordillère des Andes au Nord Ouest de l’Argentine et il remonte le fleuve Paraná qui lui rappelle le Mississipi. En 1868 il est de nouveau à Montevideo qui lui plaît beaucoup et à laquelle il rend hommage dans sa deuxième symphonie créée au Théâtre Solís en octobre 1868.

Le 21 avril 1869, il quitte Buenos Aires pour Rio. Ce sera sa dernière étape. Après de nombreux concerts qui l’ont épuisé, Gottschalk meurt le 18 Décembre 1869 dans un hôtel de la forêt de Tijuca à Rio de Janeiro.

Générique :

Luis Gianneo, Danzas Argentinas - Bailecito

Trio Arbos

CD ENSAYO ENY 9821

José Alvarado, La Concheperla

Ernesto Palacio & Juan Diego Florez, ténors

Samuele Pala, piano

CD Bongiovanni GB 2529-2

anonyme, Yaravi Huayno (Argentina)

Ensemble Los Folkloristas

LP Pueblo DP-1002 (Mexico)

Federico Guzman, Zamacueca

Quatuor Barrios Mangoré :

Gérad Verba, José Mendoza, Adrien Maza, Christine Petit-d'Heilly

CD Altaïs Music

Louis Moreau Gottschalk / arr. Nicolas Espadero, Le Bananier

Michael Gurt, piano

Orchestre du Festival Hot Springs (USA)

Richard, Rosenberg, dir.

CD NAXOS 8.559036

Louis Moreau Gottschalk, Los Ojos Criollos

Eugene Liszt & Cary Lewis

CD VOX Prima MWCD 7139

Louis Moreau Gottschalk, Banjo

Noël Lee, piano

CD ERATO 4509-94357-2

Louis Moreau Gottschalk / arr. Nicolas Espadero, Tarentelle

Michael Gurt, piano

Orchestre du Festival Hot Springs (USA)

Richard Rosenberg, dir.

CD NAXOS 8.559036

Federico Asenjo Barbieri, Pan y Toros (extr.) : Prélude et Séguedilles

Choeur et Orchestre de Madrid

Mestro Cisneros, dir.

CD Alhambra WD 74390

Louis Moreau Gottschalk, Dernier Amour

Philipp Martin, piano

CD Hyperion CDS 44451/8

Hermanos Abalos, Polva Zamba

Guillermo de la Roca et son ensemble

CD Buda Musique 1978332

Louis Moreau Gottschalk, Morte

Georges Rabol

CD Opus 116 30-9001

Louis Moreau Gottschalk, Symphonie n°2 (extr.) : Presto

Hot Springs Festival Orchestra

Richard Rosenberg, dir.

CD NAXOS 8. 559320

Louis Moreau Gottschalk, Vision

Philipp Martin, piano

CD Hyperion CDS 44451/8

Louis Moreau Gottchalk, Symphonie n°2 (extr.) : Fin

Hot Springs Festival Orchestra

Richard Rosenberg, dir.

CD NAXOS 8.559320