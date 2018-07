Le Rio de la Plata, la Musique et le Monde #03 : Les Lumières et musiques de l'Indépendance

...Voyage dans l’espace et le temps puisque l’autre musique qui nous accompagne est le « sombrerito » danse très ancienne venue des Andes.

C’est elle qui nous ouvre les portes des salons de la capitale au début du XIXème siècle, où les débats sont animés alors que l’idée de l’indépendance du Rio de la Plata fait son chemin.

Pour raconter la lutte pour l’indépendance une symphonie martiale (sans doute la première symphonie argentine) vient à point nommé. Elle a été découverte il y a peu et (re)créée en Argentine en juillet 2017 : La Symphonie d’Ayacucho de Composée en 1832 par le baryton et compositeur espagnol Pablo Mariano Rosquellas. Ces années-là c’est aussi l’éclosion de la chanson lyrique latino-américaine dans les concerts des salons et des théâtres.

L’émission s’achève par l’évocation de l’étonnant voyage d’une des chansons les plus populaires des Amériques que l’on doit à l’Andalou Manuel García, « El Contrabandista » hymne à la liberté et l’émancipation dont même Robert Schumann s’est inspiré !

