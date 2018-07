Le Rio de la Plata, la Musique et le Monde #02 : L'expulsion des Jésuites et l'exode guarani

Le chef d’orchestre Emilio Rocholl nous raconte sa découverte de partitions guaranis du XVIIIème siècle, retrouvées à Chiquitos en Bolivie. Dont celles composées par Domenico Zipoli comme son opéra sur St Ignace de Loyola créé dans les missions boliviennes et argentines.

L’émancipation et le développement économique et culturel des populations guaranis représentaient un véritable défi à la couronne d’Espagne et au Vatican. Il fallait donc anéantir les Missions. Les Jésuites ont été expulsés manu militari en 1767. L’exode du Suisse Martin Schmidt est bouleversante. Les Indiens qui avaient choisi de vivre dans les missions ont réussi à fuir et à s’intégrer aux sociétés des villes, notamment à Buenos Aires. Comme el Indio Ortiz, qui a créé un atelier de lutherie dans la capitale et qui possédait à la fin de sa vie la plus importante bibliothèque musicale du pays. C’était l’époque des premiers salons où on chantait et dansait des « cielitos et où on commençait à parler d’indépendance. Les cavaliers gauchos allaient se battre pour elle avec un courage admirable. Des gauchos troubadours appelés « payadores » qui colportaient en chantant les nouvelles à travers campagnes et pampas. Les payadores existent toujours et il leur arrive encore de s’affronter en musique et en poésie en improvisant des couplets rimés qui se répondent les uns aux autres.

Générique :

