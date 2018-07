Le Rio de la Plata, la Musique et le Monde #01 : Mission

Notre équipée débute sur le fleuve Paraná, au nord-est de l’Argentine, aux confins du Brésil et du Paraguay, dans la province qui porte le nom de Misiones en souvenir des Missions que les Jésuites avaient implantées là dès le XVIIème siècle.

Nous entrons dans la forêt vierge « misionera » comme l’avait fait en 1903 l’écrivain uruguayen Horacio Quiroga alors qu’il participait, comme photographe, à une expédition d’études sur les ruines de ces missions. Puis c’est le chef d’orchestre Emilo Rocholl qui nous guide dans les différents sites mis à jours dans la Mission de San Ignacio Miní. Il est né dans la région et a découvert plusieurs partitions composées là et souvent anonymes. Il nous fait revivre l’aventure incroyable des Jésuites et des Indiens Guaranis qui avaient rejoint leurs missions en Argentine de 1609 jusqu’à leur expulsion en 1767. Avec en parallèle l’évocation du film « Mission » de Roland Joffé et les pages superbes composées par Ennio Morricone. L’émission s’achève par la reconstitution, réalisée par Rocholl et l’Université de Misiones, des fêtes qu’organisaient les Guaranis à l‘occasion de la Fête Dieu.

Générique:

Luis Gianneo, Danzas Argentinas : Bailecito

Trio Arbos

CD ENSAYO ENY 9821

Fernando Bustamante, Misionera

Digno Garcia & Trio Los Paraguayos

CD Saland Publishing (USA-2007)

trad., Verso

Ensemble Moxos

Raquel Maldonado, dir.

CD Fiesta Moxos (Production de l'ONU en Bolivie)

Oscar Giudice, Salmo al Parana

Orchestre Symphonique d'Entre Rios

Gabriel Castagna, dir.

CD Chandos CHAN 10185

Digno Garcia, Cascada

Ramon Hernandez, harpe paragayenne

CD Baby (Paraguay) BOO5BY92

Ennio Morricone, Mission : Gabriel's oboe

Roma Sinfonietta

Yo Yo Ma, violoncelle

Ennio Morricone, dir.

CD Sony 88697 523D7 2/84

> Interview : Emilio Rocholl - Antonio Sepp y los organos (trad. Marcel Quillévéré)

Domenico Zipoli, Hanq Pachap Kusikuinin

Orgue et choeur d'enfants de l'église d'Andahuaylillas

Uriel Valadeau, orgue

CD K617 17219-1

> Interview : Promenade dans la mission San Ignacia Mini (trad. Marcel Quillévéré)

anonyme, Tupasy Maria

Jessica Bogado, soprano

Ensemble baroque

Alexandre Chauffard, dir.

CD K617 241

> Interview : Las Misiones son un pacto (trad. Marcel Quillévéré)

anonyme, Gloria et honore

Choeur et Orchestre de Chambre de l'Université Nationale de Misiones

Emilio Rocholl, dir.

CD Universidad Nacional de Misiones

> Interview : Les musiciens des Missions (trad. Marcel Quillévéré)

Heinriche Ignaz von Biber, Battalia à 10 en ré Maj.

Le Concert des Nations

Hespérion XXI

Jordi Savall, dir.

CD Alia Vox AVSA 9908

anonyme, Fiesta des Corpus - Lauda Sion salvatorem

Choeur et Orchestre de Chambre de l'Université Nationale de Misiones

Emilio Rocholl, dir.

CD Universitad Nacioanal de Misiones

> Interview : Las Fiesta, baile de los Cuatro Reyes et la Lutte du bien et du mal (trad. Marcel Quillévéré)

anonyme, Fiesta del Sorpus - Sacris Solemnis

Choeur et Orchestre de Chambre de l'Université National de Misiones

Emilio Rocholl, dir.

CD Universidad Nacional de Misiones

Domenico Zipoli, Batalla Imperial

Ensemble Caprice

Matthias Maute, dir.

CD Analektra (Québec) AN 2 9957