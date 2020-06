Le Mexique, la Musique et le Monde (1/40) : Sur le haut plateau d'Anahuac

Le 1er chapitre nous emmène le haut plateau d'Anahuac ou les Aztèques ont établi un jour la capitale de leur empire. En 1915, la Révolution mexicaine a commencé depuis cinq ans et les chants révolutionnaires ont largement franchi les frontières.

L’incursion de Pancho Villa aux Etats-Unis provoquent un riposte violente qui rappelle aux Mexicains l’annexion du Texas par le grand voisin et la désertion des bataillons irlandais qui ont rejoint les troupes mexicaines de 1846 à 1848 : los San Patricios.

En 2010, une tournée et un enregistrement de Ry Cooder et des Chieftains avec de grands chanteurs mexicains comme Chavela Vargas et Lila Downs, a célébré leur martyre en mêlant les cornemuses aux harpes et cordes mexicaines.

Programmation musicale

INDICATIF : Juventino Rosas : Flores de Romana (Danzón)

Alauda Ensemble

CD Urtext (México) JBCC 084 6 00685 10084

Chant traditionnel anonyme : El Pichón

Conjunto los Tremendos Michoacanos

CD Corason (Mexique) COCD 101 7 66611-1101-2

Anonyme du XVIème siècle : Teponazcuicatl (la procession des tambours)

San Antonio Vocal Arts Ensemble

CD IAGO 7 41095 02142

Salvador Moreno Manzano : Quatre Chants Aztèques : n°4 : A notre Père Cuauhtemoc

Victoria de los Angeles, soprano

Geoffrey Parsons, piano

LP 33 Tours CBS Masterworks M 35139 7464-35139-1

Samuel Zyman, musique

Vicente Carrasco, paroles

La Otra Conquista - Le rite de purification - Mater Eterna Placido Domingo, ténor

Academy of St Martin in the Fields

Direction : David Snell

CD EMI 5259742 072435259742C

Manuel Ponce : Estrellita Festival Orchestra de México

Direction : Enrique Bátiz

CD Naxos 8.550838

Chanson traditionnelle anonyme : La Adelita Jorge Saldaña Navarrete

Ensemble Los Mayas

CD Ayva Musica AV 206 8424295025616

Chant traditionnel anonyme : La Cucaracha

Los Pajareros

CD Playa Sound PS 65905 3298490659052

Carlos Chávez : Dos Cantos Mexicanos - La Adelita - La Cucaracha

Max Lifschitz, piano

CD North South N/S R 1010 0 34068 68102

Chant traditionnel : John Riley (arrangement : Paddy Moloney)

David Rovics, chant et guitare

Digital recording David Rovics C2019

CD Hear Music Universal Music Group Int. 0888072313217

Manuel Ponce : Rapsodia Mexicana

Arturo Nieto Dorantes, piano

CD Quindecim (México) 2002 QP 087 7509708020875

Manuel Ponce : A la Orilla de un Palmar

Tito Schipa, ténor

CD Nimbus NI 7870 Prima Voce

Manuel Ponce : Balada Mexicana Eva Suk, piano

Orchestre Symphonique de Mexico

Direction : Enrique Bátiz

CD ASV DCA 926

Retrouvez la bibliographie de l'émission sur cette page.

