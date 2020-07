Le Mexique, la Musique et le Monde : Louis Jouvet au Mexique à l’heure de la guerre mondiale (25/40)

En 1943, le Mexique s’engage dans la seconde guerre mondiale. Aux Etats-Unis, le succès des chansons mexicaines va faire de la plupart d’entre elle des mélodies associées à cette guerre. La saison de concerts à Mexico accueille à nouveau de grands artistes internationaux...

Mexico accueille l’un des plus prestigieux chef d’orchestre : l'autrichien Erich Kleiber.

Alors qu’Hollywood tourne un peu au ralenti, les studios de cinéma mexicains fonctionnent à plein régime avec en vedette Jorge Negrete. Les exilés français : Jacques Soustelle, Paul Rivet et Jules Romains créent l’Institut Mexique-Europe et accueillent Louis Jouvet et sa troupe, qui sont en tournée en Amérique Latine depuis 1941.

A New York, deux chanteurs mexicains et un guitariste portoricain forment le plus célèbre trio latino-américain : Los Panchos !

Programmation musicale

Indicatif : Arturo Márquez : Danzón n°4 - Camerata de las Américas. Direction : Joel Sachs CD Consejo Nacional para la Cultura y las Artes - Festival Internacional Cervantino (Mexico) INBA-FIC-Foncia (Mexico)

Felipe Valdés Leal : El Soldado Raso

Pedro Infante, chant

Mariachi Tapatío de Marmolejo

LP 33 Tours Peerless 1056

Hernandez Moncada : Symphonie n°1 - 3ème mouvement

Orchestre Philharmonique de la ville de Mexico

Direction : Eduardo Díazmuñoz

CD Spartacus SDL21009 7 509848 210099

Gabriel Ruiz Galindo : Amor

Bing Crosby, chant

John Scott Trotter’s orchestra

LP 33 Tours MCA Records 202 937-241

Giacomo Puccini : La Bohème

Irma Gonzalez

Orquesta Unión Filarmónica de México

Direction : Olivero De Fabritiis

CD Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco Grandes Voces Vol IX

Manuel Ponce : Concerto pour violon : 2ème mouvement

Henryk Szeryng, violon

Orchestre de Baden-Baden

Direction : Ernest Bour

CD Intense Media 600451-1 00000066729-1

Rudolf Friml et Herbert Stothart : Canto Indio

Livret : Oscar Hammerstein

Jorge Negrete, chant

Orchestre de Julio Cochard

CD Alma Latina ALCD 001

Francis Poulenc : Concert Champêtre, 2ème mouvement : Adante (Sicilienne)

Francis Poulenc, piano

Orchestre Philharmonique de New York

Direction : Dmitri Mitropoulos

CD LYS LYS 482 3421710414821

Felix Mendelssohn

Concerto pour violon : 1er mouvement

Zino Francescati, violon

Orchestre de Cleveland

Direction : Georges Szell

CD CBS MPK 45700 5099704570020

Manuel Esperón / Enrique Cortázar : Peregrina

Jorge Negrete, chant

Trio Las Calaveras et orchestre dirigé par Mantici

CD IMI 1049 7 509995 410496

Anonyme traditionnel, arrangements Harry T. Burleigh : I Stood on the river of Jordan

Ellabelle Davis, soprano

Orchestre non identifié

Direction : Victor Olov

CD Frémeaux et Associés FA 168 3448960216821

William Grant Still : And they Lynched him on a tree n°6 : They left him hanging

Yolanda Williams soprano, Hilda Harris, mezzo

Leigh Morris Chorale

Vocal Essence Ensemble Singers

Studio Orchestra

Direction : Philip Brunelle

CD Clarion CLCD-905

Chucho Navarro : Punto Final

Trio Los Panchos

CD Blue Moon Records BMCD 2001

