Le Mexique, la Musique et le Monde (17/40) : Les péripéties merveilleuses du Danzón mexicain

Aux Etats-Unis, Aaron Copland a été le premier compositeur à créer des liens très étroits avec le Mexique et l’Amérique Latine en général. Il était venu au Mexique pour la première fois, en 1932, désireux de connaître enfin ce pays dont Carlos Chavez lui parlait tellement.

C’est à cette occasion que Chavez fait connaître à Copland la salle de danse à la mode dans la capitale, le Salón México. Il découvre le danzón qui provoque en lui une sensation très forte. A son retour à New York il compose son Salón México. Et les Mexicains l’ont beaucoup apprécié lors de sa création au Palais des Beaux Arts. Le Danzón, cette danse venue au XIXème siècle de Cuba, est toujours là aujourd’hui, inébranlable, et surtout avec une nouvelle jeunesse. Promenade dans la ville. A la fin des années 1990 le compositeur Arturo Márquez délaisse la musique dite « d’avant-garde » pour composer des Danzones pour orchestre et son Danzón n°2 est aujourd’hui la musique symphonique contemporaine la plus jouée dans le monde !

Programmation musicale

, © Marcel Quillévéré

INDICATIF : Juventino Rosas : Flores de Romana (Danzón)

Alauda Ensemble

CD Urtext (México) JBCC 084 6 00685 10084

Vincent Youmans : Under your spell : Amigo

Lawrence Tibbett, baryton

Orchestre Studio

Direction : Alfred Newmann

LP 33 Tours Rococo Records RR-5324

Aaron Copland : Concerto pour piano

Aaron Copland, piano

Orchestre Symphonique de Londres

Direction : Leonard Bernstein

CD Naxos 47232

Traditionnel anonyme : La Embarcación

Miguel Aceves Mejía, ténor et son ensemble de Mariachis

CD Alma Latina ALCD 010 8 426328 300100

Aaron Copland : Deux Pièces pour quatuor - 2ème Mouvement : allegro Moderato

Quatuor à cordes Vanbrugh

CD ASV D DCA 1081 0743625108125

Fermín Zárate Hernández : El Indio Artista

Acerina y su Danzonera

CD Sony Music 8 88751 76272 5

Rubén Campos : El adiós de fin de fiesta

- El Butaquito

- Canción Mexicana

Cyprien Katsaris, piano

CD Piano 21 21002 3 760051 450021

Aaron Copland : Salón México 1 et 2

Orchestre Symphonique de l’Utah

Direction : maurice Abravanel

CD Praga PRDDED 35008 3149028028324

Arturo Márquez : Danzón n°3

Marisa Canales, flûte

Ensemble de chambre de Mexico

Direction : Benjamin Huárez Echenique

CD Urtext (Mexico) JBCC 002 6 00685 10002

Arturo Márquez : Espejos en la Arena : 2 - Lluvia en la Arena

Orquesta de las Américas

Direction : Carlos Miguel Prieto

CD Urtext JBCC 047

Arturo Marquez : Danzón n°2

Orquesta de Jóvenes Simón Bolívar de Caracas

Direction : Gustavo Dudamel

CD Deutsche Grammophon 477 7457 0 28947 77457 0

