Le Mexique, la Musique et le Monde (3/40) : Les derniers feux de la Révolution

Le Mexique se prépare à renaître à la fin de tant d’années de guerre civile. Les premiers « orchestres typiques » aux Etats-Unis diffusent la musique mexicaine dans tout le pays.

Rubén Campos et le grand compositeur Manuel María Ponce font un collectage de musiques populaires à travers tout le pays. Les théâtres rouvrent et la célèbre danseuse russe, Anna Pavlova danse le « jarabe tapatío de Guadalajara » (la danse nationale mexicaine) dans les arènes de corrida de Mexico ! En 1920, c’est aussi l’arrivée de Rubinstein et de Caruso qui crée l’événement.

Programme musical

INDICATIF : Juventino Rosas : Flores de Romana (Danzón)

Alauda Ensemble

CD Urtext (Mexico) JBCC 084 6 00685 10084

Miguel Lerdo de Tejada : El Ratoncito

Orquesta Típica Mexicana

De M Lerdo de Tejada

LP 33 Tours RCA Victor MKL-1485

José F. Elizondo : Ojos Tapatíos

Jorge Negrete

Fernando Méndez Velázquez

CD IMI-Egrem 1049 7 509995 410496

Ernetso Elorduy : Tropicales n°3

Cyprien Katsaris, piano

CD Piano 21 21002 3 760051 450021

Julián Carrillo : Symphonie n°1 - 3ème mouvement (Scherzo)

Orchestre des Concerts Lamoureux

Direction : Jean-Etienne Marie

CD SONY CDEC2 486131

Manuel Ponce : Elegía de La Ausencia

Alvaro Cendoya, piano

Joaquín Turina : La Andaluza Sentimental

Antonio Mercé, castagnettes

Orchestre non identifié

CD ma Viva DS-0128

Chant traditionnel : La Bola (Arrangement : A.D Hernández)

Cuarteto Monterrey de San Antonio (Texas)

CD Arhoolie Folklyric 7018 0 96297 70182

Franz Lehar : La Hija del Príncipe (Das Fürstenkind)

Esperanza Iris, soprano

Orchestre non identifié

LP 33 Tours AMEF 1986 Face B

Rubén Campos :

- El Aguanieve

- El Payo

- Jarabe del Bajío

Cyprien Katsaris, piano

CD Piano 21 21002 3 760051 450021

Traditionnel anonyme : Jarabe Tapatío

Mariachis de Mexico

CD Forlane UCD 19013 3298490190135

Traditionnel anonyme : Gagliarda napolitana et Jarabe Loco

Paroles : E Barona

Ada Coronel et Ulises Martinez, chant

Tembembe ensamble

Hespérion XXI

Direction : Jordi Savall

Camille Saint-Saëns : La Mort du Cygne

Pablo Casals, violoncelle

Nicolai Mednikov, piano

CD Regis RRC 1193 5 055031 311934

Isaac Albéniz : Iberia -Triana

Arthur Rubinstein, piano

CD His Master’s Voice 1C 027 143 555 1 5099914355516

Guillermo Posadas : Noche Feliz

Enrico Caruso, ténor

Orchestre non identifié

Direction : Joseph Pasternak

CD CA 088985373452

