Le Mexique, la Musique et le Monde : Les Chicanos entre le Mexique et Los Angeles (24/40)

Nous commençons par la création du Huapango de Moncayo (fête musicale de la région de Veracruz) qui reste aujourd’hui encore l’une des œuvres symphonique les plus jouées au Mexique. En 1941, la chanteuse Lucha Reyes interprète une chanson qui évoque les Pachucos, de sympathiques petits voyous...

À Los Angeles, l’importante population mexicaine se sent méprisée et ostracisée.

Les jeunes s’organisent pour revendiquer leur culture « Chicana » et leur signe de ralliement c’est le « Zoot Suit » (le costume zazou) que les noirs de New York ont popularisé dans le monde entier.

En 1943, un crime dont on les accuse à tort et qui a conduit à une répression violente, a inspiré en 1978 la première comédie musicale écrite et montée par des Chicanos : Zoot Suit, créée à Los Angeles et à Broadway.

Programmation musicale

Indicatif : Arturo Márquez : Danzón n°4 - Camerata de las Américas. Direction : Joel Sachs CD Consejo Nacional para la Cultura y las Artes - Festival Internacional Cervantino (Mexico) INBA-FIC-Foncia (Mexico)

José Pablo Moncayo : Huapango

Orquesta de las Américas

Direction : Benjamín Juárez Echenique

CD Urtext (México) UBCC 020 6 00685 10020 2

Severiano Briceño : Los Tarzanes

Lucha Reyes, chant

Orchestre non identifié

CD BMG 74321-60512-2

Cab Calloway : Conchita

Cab Calloway et son orchestre

CD Classics Classics 682 3 307517 068224

Silvestre Revueltas : Redes : The fight

Orchestre Symphonique Simón Bolívar de Caracas

Direction : Eduardo mata

CD Dorian DOR-90178 0 53479 01782

Carlos Chavez :Toccata pour percussions : 1er mouvement

Ensemble de percussions Tambuco

Direction : Eduardo mata

CD Dorian DOR 90215 0 53479 02152 6

Lalo Guerreo : El Chicano

Lalo Guerrero et son orchestre

CD Warner (USA) 4002320

Salvador Contreras : Corridos : Romance de Román Castillo

María Luisa Tamez, soprano

Chœur et Orchestre Symphonique National du Mexique

Direction : Enrique Arturo Diemecke

CD Sony (México) CDEC-471000 7 509947 100024

Eric Coates : Sleepy Lagoon

Orchestre de Harry James

78 Tours Columbia 36549

Lalo Guerreo : Zoot Suit :

- Zoot Suit Boogie (Medley)

- Zoot Suit Theme

- Vamos a bailar

- Chucos Suaves

Daniel Valdez, Edward James Olmos, Le Trio Pachuco avec le Le Trio Pachuco, chant

Orchestre The American Zoot Band

Daniel Valdez, Milton Kabak, Louis Prima et Harry James, Benny Goodman, Count Basie

LP 33 Tours MCA Records MCA 5267

Carlos Chavez : Concerto pour piano n°3 : Final

Jorge Federico Osorio, piano

Orchestre Symphonique National du Mexique

Direction : Enrique Arturo Diemecke

CD Prodisc 7 509848 272998

Chant Traditionnel / Arrangements : Daniel Valdez : Sol que tu eres

Daniel Valdez avec Linda Rondstad, chant

Ensemble instrumental dirigé par Rubén Fuentes

CD Elektra/Asylum 960765-2 007559607652

Retrouvez la bibliographie de l'émission sur cette page.

Émission en partenariat avec GEO