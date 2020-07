Le Mexique, la Musique et le Monde (7/40) : Les années 20 de Mexico à Paris, New York et La Havane

En 1924, le Mexique est dirigé par un " Leader Máximo ". C'est ainsi que se fait appeler le président populiste Calles ! Mais la culture résiste bien à ses diktats. C'est l'année où la " canción mexicana" trouve sa formulation définitive : des mélodies spécifiques et un genre musical à découvrir.

La Paloma venue de Cuba par un Espagnol et La Golondrina sont composées en France !

Carlos Chávez et le peintre Tamayo promeuvent aux Etats-Unis la culture mexicaine. Le compositeur Julián Carrillo fait connaître au Mexique, à Cuba et aux Etats-Unis sa théorie du " 13ème son " que la Radio Nationale française découvrira en 1960.

Ponce à Paris est très affecté par la guerre qu'a déclenché Calles contre l'église catholique mexicaine notamment la fraction la plus obscurantiste.

Programmation musicale

INDICATIF : Juventino Rosas : Flores de Romana (Danzón)

Alauda Ensemble

CD Urtext (México) JBCC 084 6 00685 10084

Rubén Campos

- Canción Mexicana

- El Tecolote

Cyprien Katsaris, piano

CD Piano 21 21002 3 760051 450021

Manuel Ponce : Lejos de ti

Encarnacion Vazquez, soprano

Josef Olechowski, piano

CD Tempus 7503005217044

Anonyme et Traditionnel (arrangement de Rubén Campos)

- La Paloma

- La Barranca

Cyprien Katsaris et Sebastián Yradier

CD Piano 21 21002 3 760051 450021

Narciso Serradel : La Golondrina

Juan Arvizu, ténor

Orchestre non identifié

CD MEMBRAN 221418 4 011222 214188

Carlos Chávez : Cake-Walk

Estela Olevsky, piano

CD Centaur CRC 2202 0 44747 2202 2

Carlos Chávez : Horse Power

Orchestre Symphonique Simón Bolívar

Direction : Eduardo Mata

CD Dorian DOR-9021 0 53479 02112 0

Ignacio Fernández Esperón : Aunque me cueste la vida

Jorge Negrete, baryton

Trio Calaveras

CD IMI EGREM (Cuba) CD-IMI-1049 7 509995 410496

Manuel Castro Padilla : La Pajarera

Margarita Cueto, soprano

Orchestre NN CD Sony Music (Mexico) 86977-76742

Julián Carrillo : Preludio a Colón

Grupo Sonido 13 de La Habana

Direction : Ángel Reyes

78 Tours Columbia 7357-M (98677)

Cirilo Marmolejo : México lucido

Mariachi coculense Marmolejo

LP 33 Tours Folklyric Recors 9052

Manuel Ponce : Chapultepec - Nocturno

Orchestre Symphonique du Mexique

Direction : Enrique Bátiz

CD ASV CD DCA 926 7 43625 09262 2

Manuel Ponce / Mariano Brull : Granada

Gabriela Thierry, mezzo-soprano

Los Cameristas de México

Direction : Luis Humberto Ramos

CD Quindecim QP061 7 509708 001416

Carlos Chávez : Los Cuatro Soles - Danza a Centeotl

Orchestre formé de musiciens américains et mexicains

Direction : Carlos Chávez

CD LYS LYS264 3 421710 422642

Esperón « Tata Nacho » : Adiós a mi chaparrita

Emilio Cáceres et son orchestre du Club Aguila

CD Arhoolie Folklyric 7017 0 96297 70172

Quirino Mendoza y Cortés : Cielito Lindo

Lydia Mendoza, chant et guitare

CD Records Rounder CD 5062

