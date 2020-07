Le Mexique, la Musique et le Monde (5/40) : Le théâtre et les Revues musicales des années 20

La grande diva lyrique des "années 20" c’est María Conesa, célèbre pour ses interprétations d’opérettes viennoises au Mexique et à Cuba. C'est aussi l’apogée d’un genre musical tout à fait à part "la revista musical" que l’on joue dans des théâtres mais aussi des foires et des cirques.

Arturo Beristain, digne représentant d’une dynastie d’acteurs mexicains, nous raconte. En 1920 le ministre José Vasconcelos donne un élan impressionnant au monde éducatif et en particulier dans les endroits les plus reculés du pays. Et la musique et la danse sont à l’honneur. Il est à l’origine du mouvement muraliste mexicain et encourage les grands peintres comme Orozco et Diego Rivera et le jeune compositeur Carlos Chávez.

Programmation musicale

INDICATIF : Juventino Rosas : Flores de Romana (Danzón)

Alauda Ensemble

CD Urtext (México) JBCC 084 6 00685 10084

Roberto Crespo

Las Boletas - Air : Ni una palabra más

Maria Conesa, soprano

Orchestre non identifié

LP 33 Tours Documental (México) AMEF-O3

Gerónimo Giménez et Amadeo Vives

La Gatita Blanca - Canción del chocolatito

Luisa de Córdoba, soprano

Santiago Ramalle, ténor

Eliado Cuevas, baryton

Orchestre de Chambre de Madrid

Direction : Enrique Navarro

LP 33 Tours Montilla FM-56

Juventino Rosas

Polka

Alauda Ensemble

CD Urtext JBCC084 6 00685 10084 4

Luis G. Jordá

Danzas Nocturnas

Cyprien Katsaris, piano

CD Piano 21 21002 3 760051 450021

José Elizondo

A las 12 y un minuto - Duo : La China Princesa

Margarita Cueto, soprano et Carlos Mejía ténor

Orchestre non identifié

Direction : Gabriel Ruiz

CD ICREM (México) ICREM-022 7 503004 655229

Samuel Maynez Prince

Tres Danzas pour violon et cordes - N°3 Bulliciosa

Alauda Ensemble

CD Urtext JBCC084 6 00685 10084 4

Manuel Ponce

Guateque

Gustavo Rivera Weber

CD RADUGA – (Consejo Nacional para la cultura)

Raduga-Mag-003 7 509708 970194

Traditionnel Anonyme

Sones de Michoacan :

- 1a Sonaja

- 3er Jarabe

Ensemble du Ballet Folklorique National du Mexique d’Amalia Hernández

Coordinateur Musical Ramón Noble

LP 33 Tours RCA Victor MKS-1530 Face A

Antonio Gomezanda

Fantaisie mexicaine pour piano et orchestre : 2° mouvement

Alan Marks, piano

Orchestre Symphonique de Berlin

Direction : Jorge Velazco

CD Koch Shwann 3-1023-2 H1 0 99923 10232 8

Carlos Chávez

Quatuor à cordes n°1 et n°2- Adagio

Cuarteto latinoamericano

CD Urtext (México) JBCC 109

Jesús Echeverria

Suite Huasteca - Ouverture

Cuarteto Ruso-americano

Jesús Echevarría, jarana (petite guitare)

CD Quindecim (México) QP088

Carlos Chavez

El Fuego Nuevo

Inner Pulse Ensemble

Coro femenino y coro de ocarinas : Glenda Isa Landavazo - Concepción Toscano - Sabina Chávez Madrigal - Ixhel Altamirano - Valeria Hernández et Valentina Cedillo Cuevas, sopranos

Direciton : Teresa Navarro

Mónica Sandoval - Estefanía Márquez et Jennifer Velasco, contraltos

Juan Gabriel Hernández, direction

Archive de l’Inner Pulse Ensemble

Enregistré le 13 décembre 2016 dans la Salle Xochipili de l’UNAM à Mexico

