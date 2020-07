Le Mexique, la Musique et le Monde (18/40) : Le Mexique, les Charros et l’Espagne au cœur

Le scénario magnifie le personnage du Charro comme jamais auparavant au cinéma. Le Charro c’est le propriétaire terrien et cavalier, comme l’était Emiliano Zapata par exemple qui portait lui aussi le costume du charro : veste chamarrée, foulard de couleur, pantalon étroit et large sombrero.

Le costume du Charros deviendra aussi celui des orchestres de Mariachis.

En 1936 l’Espagne est plus que jamais présente dans le cœur des Mexicains. La situation est très préoccupante dans le pays. L’actrice Margarita Xirgu presse Lorca de venir l’accompagner dans sa tournée en Amérique Latine. Il devait la rejoindre au Mexique mais il est exécuté par les franquistes en juillet. Le compositeur mexicain Revueltas compose la première œuvre symphonique en hommage au poète assassiné. Il rencontre l’écrivain et compositeur américain Paul Bowles et part dans l’Espagne en guerre.

Programmation musicale

INDICATIF : Juventino Rosas : Flores de Romana (Danzón)

Alauda Ensemble

CD Urtext (México) JBCC 084 6 00685 10084

Silvano Ramos et Emilio D. Urranga / Paroles : J del Moral : Allá en el Rancho Grande

Tito Guízar, chant

Orchestre de Mariachis non identifié

LP 33 Tours RCA VICTOR Mexicana LPM 31 65

C Ramírez / Lorenzo Barcelata : Amanecer ranchero

Jorge Negrete, chant et son Mariachi

CD Alma Latina “El Charro Inmortal” ALCD-008

Carlos Chávez : Chacona

Orchestre Symphonique Simón Bolívar de Caracas

Direction : Keri-Lynn Wilson

CD DORIAN DOR-xCD-90254 0 534790252 5

Chant traditionnel anonyme : Milonga de Juan Simón

Angelillo, chant et Patena Hijo, guitare

CD DIENC SGAE (Espagne) CD-139 8 436027 063223

Silvestre Revueltas : Homenaje a Lorca : 1 - Baile

New Philarmonia Orchestra

Direction : Eduardo Mata

CD Catalyst 09026 62672 2

Agustín Lara : Lamento Español

Pedro Vargas, chant

Guitare et Orchestre non identifié

CD Believe / Preludio B07PQT5GLX

Paul Bowles : Huapangos n°1 et n°2

Bennett Lerner, piano

CD Etcetera KTC 1919

Silvestre Revueltas / Nicolás Guillén (texte) : Caminando

Lourdes Ambriz, soprano et Jesús Suaste, baryton

Camerata de las América

Direction : Enrique Arturo Diemecke

CD Dorian DOR-90244 0 53479 02442 8

Silvestre Revueltas : Homenaje a Lorca : 2 - Duelo

New Philarmonia Orchestra

Direction : Eduardo Mata

CD Catalyst 09026 62672 2

Silvestre Revueltas : Homenaje a Lorca : 3 - Feria

New Philarmonia Orchestra

Direction : Eduardo Mata

CD Catalyst 09026 62672 2

Silvestre Revueltas / Poème de Federico Garcia Lorca : Canción de Cuna

Irma Gonzalez, soprano

Orchestre Philharmonique de México

Direction : Fernando Lozano

CD Forlane UCD 16688

Paul Bowles

- Orosí

- Tierra Mojada

Bennett Lerner, piano

CD Etcetera KTC 1019

C Camps, M Torres et Daniel Montorio : Radio Cuba

Angelillo, chant

Orchestre Molto Assaï

45 Tours EMI / Odéon (España) 006 -20 .17

