Le Mexique, la Musique et le Monde (20/40) : Le Mexique et les Etats-Unis à l’heure de la guerre en Europe

Le Mexique est en pleine croissance. Le président Cárdenas a mis en œuvre une série de mesures pour assurer la réussite économique de la réforme agraire. Des écoles et des missions culturelles rurales sont mises en place.

Le taux d’analphabétisme tombe à 50 % et la surface de terres redistribuées va couvrir 20% du Mexique des campagnes. Le cinéma exalte ce nouveau Mexique qui attire de grands artistes notamment deux grandes danseuses nord-américaines (Ana Sokolov et Waldeen) qui vont y résider et créer l’école moderne de danse au Mexique. Voyage désastreux d’Agustín Lara à Cuba en pleine rébellion contre Machado. Au mois de mai 1940, à l’occasion de l’exposition « 20 siècles d’Art Mexicain » organisée au Musée d’Art Moderne de New York, le compositeur Carlos Chavez organise une série de concerts en mêlant artistes américains et artistes mexicains.

Programmation musicale

INDICATIF : Juventino Rosas : Flores de Romana (Danzón)

Alauda Ensemble

CD Urtext (México) JBCC 084 6 00685 10084

Ernesto Cortázar / Lorenzo Barcelata : Tierra Brava

Eugenia León, chant

José Luis Martínez Navarrete, piano et son ensemble orchestral

CD Conaculta 7 503006 516092

Silvestre Revuletas : Musica para Charlar : Construction du Chemin de fer

Orchestre de la Radio SWF De Kaiserslautern

Direction : Jiri Stárek

CD SWR 19401CD 0747313940189

Alberto Dominguez : Frenesi

Orchestre de Glenn Miller (1940)

LP 33 Tours Reader’s Digest (Box Set)

The Glenn Miller Years RBA 014 Vol 5 Face B

Alberto Dominguez : Perfidia

Trio Los Panchos

CD Blue Moon BMCD 2001

Migeul Bernal Jiménez : Cuarteto Virreinal

Cuarteto Latinoamericano

CD Luzam Lumc-980017 624351 180405

Agustín Lara : Noche de Ronda

Agustín Lara, chant et piano

CD BMG / RCA (Mexico)

100 años del Músico Poeta 7 43215 54032

Bienvenido Julián Gutiérrez, musique

Marcelino Guerra, paroles

Convergencias Miguelito Cuní, chant

Orchestre non identifié

CD Alma Latina ALCD 702

Carlos Chávez : La Paloma Azul

Chœur et musiciens de la National Music League et chœur du Conservatoire de Mexico

CD LYS LYS-264-265 3 421710 422642

Silvestre Revuletas : Canciones para Niños :

- Canción Tonta

- El Lagarto y la Lagarta

Irma González, soprano

Orchestre Philharmonique de Mexico

Direction : Fernando Lozano

CD Forlane UCD 16689

Carlos Chávez : Xochipilli, pour instruments à vent et percussion

La Camerata et l’Ensemble Tambuco

CD Dorian DOR-90215 0 53479 02152 6

Paul Bowles : Carretera de Estepona

Andrey Kasparov, piano

CD NAXOS 0636943978726

The Night of Iguana

Extrait de la bande annonce du film de John Huston

Avec John Burton, Ava Gardner, Deborah Kerr, Sue Lyon, acteurs

DVD Warner Metro Goldwin et 7 Arts Prod. 7 321950 677429

Silvestre Revueltas : La Noche de los Mayas : n°3 Noche de Jarana

Orchestre Symphonique de Jalapa

Direction : Luis Herrera de la Fuente

CD Catalyst 09026 62672 2

Retrouvez la bibliographie de l'émission sur cette page.

Émission en partenariat avec GEO