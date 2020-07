Le Mexique, la Musique et le Monde ((19/40) : Le Mexique à la fin des années 30

L’émission commence avec la chanson Guadalajara dans sa version mexicaine et se termine avec la version d’Elvis Presley dans le film « Vacances à Acapulco ». En 1937 les premiers réfugiés espagnols sont accueillis au Mexique et parmi eux de nombreux enfants.

Des compositeurs aussi comme Gustavo Pittaluga et Rodolfo Halffter qui avaient travaillé avec Luis Buñuel au Musée d’Art Moderne de New York. Tous les trois se retrouvent au Mexique. C’est aussi le début de deux idoles de la chanson mexicaine : Jorge Negrete et Lucha Reyes. Et l’année du voyage d’AndréBreton accueilli par Diego Rivera et Frida Kahlo. De son côté le pianiste et chanteur populaire Agustín Lara part à la découverte de Paris.

Programmation musicale

INDICATIF : Juventino Rosas : Flores de Romana (Danzón)

Alauda Ensemble

CD Urtext (México) JBCC 084 6 00685 10084

Pepe Guízar : Guadalajara

Los Mariachis de México

CD Forlane UCD 19013 3298490190135

Rodolfo Halffter

La Romería de los Cornudos : Scène et Danse de Chivato

Orchestre Symphonique de Séville

Direction : Antoní Ros-Marbá

CD Alma Viva Junta de Andalucía DS-0118

Tomás Bretón : La Dolores : Duo

Fidela Campiña, soprano et Jesús Gaviria, ténor

Orchestre non identifié

CD Blue Moon BMCD 7550 8 427328 075503

José María Usandizaga / Livret : Gregorio Martínez Sierra : Las Golondrinas : Duo

Fidela Campiña, soprano et Carlo Galeffi, baryton

Orchestre du Liceo de Barcelone

Direction : A. Capdevila

CD Blue Moon BMCD 7529 84 27328 07529 9

Candelario Huízar : Symphonie n°3 : 2ème Mouvement : Scherzo-Allegro

Orchestre Symphonique National du Mexique

Direction : Sergio Cardenas.

CD CD BMG RCA 743212409123

Luis Arcaraz : Besos

Jorge Negrete et Ramón Armengod

CD Alma Latina ACD 001

E Cortázar / Lorenzo Barcelata : Estás como rifle

Lucha Reyes, chant

Orquesta de Armando Rosales

CD Virtual DJ’s VDJ 592

Francis Poulenc : Concerto pour deux pianos : 1er mouvement

Eric le Sage et Frank Braley, pianos

Orchestre Philharmonique Royal de Liège

Direction : Stéphane Denève

CD RCA 0889853219926

Eduardo Castellanos : Bruno Zayas

Eduardo Castellanos et son orchestre

LP 33 Tours Harlequin HQ 2063 “Cubanos en París”

Jacques Larue / Agustín Lara : Prière à Zumba

Lucienne Delyle, chant

Orchestre de Marcel Cariven

CD Frémeaux et associés FA 151 3448960215121

Francis Poulenc : Concerto pour deux pianos : 3ème mouvement

Eric le Sage et Frank Braley, pianos

Orchestre Philharmonique Royal de Liège

Direction : Stéphane Denève

CD RCA 0889853219926 CD 4

Silvestre Revueltas : Sensemaya

New Philharmonia Orchestra

Direction : Eduardo Mata

CD Catalyst 09026 62672 2

Sivestre Revueltas : Sensemaya

Ensemble de musiciens mexicains et nord-américains

Direction : Blas Galindo

CD LYS 264-265 3 421710 422642

José Rolón : Los Dioses

Ballet Folklorique National du Mexique

LP 33 Tours RCA Victor MKS-1530

Blas Galindo : Sones de Maricahis

Ensemble de musiciens mexicains et nord-américains

CD LYS 264-265 3 421710 422642

Eliseo Grenet : Cuba de mi Vida

Jorge Negrete, chant

Orchestre dirigé par Gonzalez Mantici

CD IMI (Mexico) 1049 7 509995 410496

Pepe Guízar : Guadalajara

Elvis Presley, chant

Orchestre de Mariachis non identifié

Extrait du film « Fun In Acapulco » de Richard Thorpe

DVD Paramount 37463 (Widescreen Collection)

