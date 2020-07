Le Mexique, la Musique et le Monde (6/40) : La Renaissance Mexicaine

En 1921, un jeune ténor mexicain fait beaucoup parler de lui à Mexico à New York à Chicago : José Mojica. Il deviendra même une star de cinéma adulé dans toute l'Amérique latine. De son côté, une jeune andalouse de 16 ans, Conchita Piquer, remporte des triomphes à New York et à Mexico.

Les premiers Mariachis (sans trompettes !) de la région de Guadalajara débarquent dans la capitale et le public leur fait un accueil enthousiaste. Le mouvement initié par le ministre Vasconcelos connaît son apogée. Les ensembles folkloriques et les musiciens populaires sont encouragés dans tout le pays et ils jouent même dans des stades. Le premier à les avoir mis à l'honneur, a été le compositeur Manuel Ponce. Carlos Chávez voyage en Europe avec son épouse et compose son premier ballet " aztèque ". Il se lie d'amitié avec Edgar Varèse à New York. Manuel Ponce, à l'âge de 38 ans, décide d'aller se perfectionner à Paris auprès de Paul Dukas.

Programmation musicale

INDICATIF : Juventino Rosas : Flores de Romana (Danzón)

Alauda Ensemble

CD Urtext (México) JBCC 084 6 00685 10084

Gaetano Donizetti : L’Elisir d’Amore - Una Furtiva Lagrima

José Mojica, ténor

Orchestre non identifié

78 Tours Edison (New York) 83344 (1926)

Anonyme (Traditionnel) : La Venadita

Mariachi Tecalitlán

CD Corasón COCD 101 766611 – 1101 – 2 4

Manuel Ponce : Sonate pour violoncelle et piano : 1er mouvement

Lionel Cottet, violoncelle

Jorge Viladoms, piano

CD Sony Classical 0 889854308926

Carlos Chávez : Valse Elégiaque

Estela Olevsky, piano

CD Centaur CRC 2202 0 44747 2202 2

Carlos Chávez : El Fuego Nuevo

Inner Pulse Ensemble

Coro femenino y coro de ocarinas : Glenda Isa Landavazo - Concepción Toscano - Sabina Chávez Madrigal - Ixhel Altamirano - Valeria Hernández et Valentina Cedillo Cuevas, sopranos

Direction : Teresa Navarro

Mónica Sandoval - Estefanía Márquez et Jennifer Velasco, contraltos

Juan Gabriel Hernández, direction

Carlos Chávez

Archive de l’Inner Pulse Ensemble

Enregistré le 13 décembre 2016 dans la Salle Xochipili de l’UNAM à Mexico

Manuel Ponce : Sonate mexicaine pour guitare : 3ème mouvement - allegretto

Andrés Segovia, guitare

LP 33 Tours DECCA DL 710143

Musique anonyme traditionnelles : La Adelita

Corre caballito

Musiciens, chœur et danseurs du Ballet Folklorique du Mexique

Direction : Amalia Hernández

LP 33 Tours RCA Victor MKS-153

Edgard Varèse : Amériques

Orchestre du Concertgebouw d’Amsterdam

Direction : Ricardo Chailly

CD Decca 450 208-2 0 28946 02082 1

Carlos Chávez : Hexágono N°3 : Amada déjame ver la luna

Lourdes Ambriz, soprano

Camerata de las Américas

Direction : Carmen Helena Téllez

CD Tempus Classicus 10078 7 502244 100780

Manuel Ponce : Estampas Nocturnas : La Noche

Orchestre Symphonique du Mexique

Direction : Enrique Bátiz

CD ASV DCA 738 5 011975 073826

Manuel Penella : El Florero

Conchita Piquer

Orchestre non identifié

Livre-CD El Delirio 9 788420 645315

Manuel Ponce : Evocaciónes - L’Alhambra

Los Cameristas de México

CD Quindecim QP061 7509708 001416

Retrouvez la bibliographie de l'émission sur cette page.

