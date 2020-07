Le Mexique, la Musique et le Monde (14/40) : L’inauguration du Palais des Beaux-Arts et le Mexique art déco !

En 1934 les mariachis débarquent à Mexico et le théâtre connaît un renouveau impressionnant. C’est en septembre 1934 qu’est inauguré officiellement le Palacio de Bellas Artes de Mexico.

Le Palais des Beaux-Arts est un vaste théâtre, commencé avant la révolution, qui est un peu à Mexico ce que le Palais Garnier est à Paris.

Une splendeur avec des peintures murales de Diego Rivera notamment.

Les plus grands artistes sont sur scène à commencer par le chef suisse Ernest Ansermet, le pianiste chilien Claudio Arrau et la plus grande danseuse flamenco de longtemps, La Argentina. Agustín Lara compose toujours autant, en particulier son célèbre « Piensa en mí ». En 1934 c’est dans ce Mexique effectivement très art déco que lors des élections le général Cárdenas est élu président de la république le 1er décembre. Ce sera l’un des présidents les plus populaires au Mexique et celui qui réalisera les réformes les plus progressistes.

Programmation musicale

