Le Mexique, la Musique et le Monde (40/40) : La Nuit de Tlatelolco et la fin d’une époque (1968)

Dans le pays, la colère gronde contre l’autoritarisme du Président Diaz Ordaz. Les manifestations se multiplient et la guerilla redouble dans l’état de Guerrero. A la frontière entre le Mexique et les Etats-Unis la situation est très tendue.

Le trafic de drogue s‘intensifie. La compositrice Gabriel Ortiz en fait le sujet d’un opéra créé en 2010 à Mexico.

Les Braceros (travailleurs saisonniers) se rebellent contre les grands propriétaires terriens texans et leur musique l’exprime avec force.

L’année 1968, comme dans beaucoup de pays, la contestation étudiante est le fer de lance de toutes les protestations.

Le président DíazOrdaz ordonne une répression impitoyable de toute dissidence, qui aboutit le 2 octobre 1968 au massacre des étudiants rassemblés dans un vaste meeting sur la Place des Trois Cultures de Tlatelolco : juste avant l’ouverture des Jeux Olympiques où le pays accueille de grands noms de la musique, notamment le grand jazzman américain Duke Ellington.

Cet épisode tragique marque vraiment la fin d’une époque au Mexique.

INDICATIF : Arturo Márquez : Danzón n°4. Camerata de las Américas. Direction : Joel Sachs CD Consejo Nacional para la Cultura y las Artes & Festival Internacional Cervantino (Mexico) INBA-FIC-FONCA (Mexico)

Programmation musicale

Willie López : Los Rinches de Tejas

Dueto Reynosa avec le groupe Chulas Fronteras et del Mero Corazón

CD Arhoolie Sound of Music 425

Agustín Lara : Mía nomás

Agustín Lara, piano

LP 33 tours Orfeon (Mexico) LP-12-1030

Armando Manzanero : Contigo aprendí

Olga Guillot, chant

Orchestre NN

LP Zafiro ML-14 Musart

Emilio Arrieta : Marina - Air de Marina : Pensar en él

Cristina Ortega, soprano

Chœur du Département de la Musique et Orchestre de l’Opéra de Bellas Artes

Direction : Michelangelo Veltri

CD Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco

Ángel González : Contrabando y Traición

Los Tigres del Norte

CD Alheli-Fonovisa TFA-2584 7 509978 258442

Gabriela Ortiz : Unicamente la verdad - Ouverture Elextro - acoustique

CD Quindecim QP-241 7 509708 132417

Gabriela Ortiz : Unicamente la verdad - Alarma

Chœur et Ensemble ULV

Direction : José Areán

CD Quindecim QP-2417 509708 132417

Gabriela Ortiz : Unicamente la verdad - TV Azteca

Nieves Navarro, soprano

Chœur et Ensemble ULV

Direction : José Areán

CD Quindecim QP-2417 509708 132417

Gabriela Ortiz : Unicamente la verdad : - La Cumbia de Camelia

- El Señor del Paso

José Adán Pérez, baryton

Chœur et Ensemble ULV

Direction : José Areán

CD Quindecim QP-241 7 509708 132417

Gabriela Ortiz : Unicamente la verdad :

- El Funeral

- Contrabando y traición

Gerardo Reynoso

Cyntia Sanchez, David Pineda

Chœur et Ensemble ULV

Direction : José Areán

CD Quindecim QP-241 7 509708 132417

Auteur non identifié : Cumbia Mexicana

Grupo HR de Mexico

CD Revilla Records 7 509642 039124

Duke Ellington : Latinamerican Suite - The Mexican Suite

Duke Ellington et son orchestre

(Live in Mexico-September 1968)

CD Tring JHD016

Anonyme (traditionnel) : Mi Com-Paz

La Banda filarmónica del centro de Desarrollo de la cultura Mixe

CD Asociación Cultural Xqueda 7 509848 015052

Gabriela Ortiz : Quatuor N°1

Quatuor à cordes de la Ville de Mexico

CD Visión Azteca VA 981 14 7 509708 981169

Marcial Alejandro : Que me lleve la tristeza

Salvador « Negro » Ojeda, chant et guitare

Ernesto Anaya, guitarre

José Luis Toño Buitrón, harmonica

CD Discos Pueblo CDDP 1172 7 509841 211727

Kuri Aldana : Canto Latinoamericano

Orchestre Symphonique de México

Direction : Luis Herrera de la Fuente

CD Spartacus CDA 21006

