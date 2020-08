Le Mexique, la Musique et le Monde (37/40) : Le début des années 60

Au Mexique, l’embellie économique rejaillit sur les saisons musicales qui sont toujours aussi intenses. Et Javier Solís devient la nouvelle idole de la chanson mexicaine.

Le Mexique a reconnu le nouveau régime cubain et le pays en profite pour inviter à Mexico les artistes envoyés par l’Union Soviétique à la Havane comme Leonid Kogan et Aram Katchaturian.

Les réfugiés cubains affluent dont le compositeur Julián Orbón, nommé professeur au Conservatoire.

La grande chanteuse noire CeliaCruz est accueillie triomphalement, tout comme Olga Guillot.

En 1960, la cantatrice Elisabeth Schwarzkopf donne ses derniers récitals à Cuba et en profite pour venir chanter a Mexico.

Après New York, la soprano française Régine Crespin, chante sa première Maréchale du Chevalier à la Rose de Strauss, en Amérique Latin

INDICATIF : Arturo Márquez : Danzón n°4. Camerata de las Américas. Direction : Joel Sachs CD Consejo Nacional para la Cultura y las Artes & Festival Internacional Cervantino (Mexico) INBA-FIC-FONCA (Mexico)

Programmation musicale

Francisco Lomuto : Sombras

Javier Solis, chant

Orchestre non identifié

José María Contursi

CD Columbia Sony Mucis CDDE-101 7 509900 010124

Gabriel Fauré : Quatuor n°1 en Ut mineur opus 15 : 3-Adagio

Leonid Kogan, violon

Rudolf barshai, alto

Mstislav Rostropovitch, violoncelle

Emile Gilels, piano

CD ICA ICAB5136/5

Julián Orbón : Concerto Grosso : 1er mouvement

Cuarteto Latinoamericano

Orchestre simon Bolivar de Caracas

Direction : Eduardo Mata

CD Dorian DOR 90178 0 53479 01782

Sonora Matancera / Calixto Callava : México qué grande eres

Celia Cruz, chant

CD Peerless Warner Music 5 053105 755554

Eduard Möricke / Hugo Wolf : Sclafendes Jesuskind

Elisabeth Schwarzkopf, soprano

Wilhelm Furtwängler, piano

CD Orfeo C 826 103 D 4011790826325

José Alfredo Jiménez : Amanecí entre tus brazos

Chavela Vargas, chant et guitare

Antonio Bribiesca, guitare

LP 33 Tours Orfeon (Mexico) LP12850

Julián Orbón : Tres Cantigas del Rey

Heather Harper, soprano

Rafael Puyana, clavecin

Solistes de l’Orchestre Philharmonique de Londres

Direction : Antal Dorati

LP 33 Tours Philips 6505 001

Igor Stravinski : Tango

Orchestre de chambre Orpheus

Direction : Igor Stravinsky

CD Deutsche Gramophon DGG 453458-2 0028945345826

Richard Strauss : Chevalier à la Rose

Rgéine Crespin, soprano

Orchestre du Théâtre Colon de Buenos Aires

Direction : Heinz Wallberg

CD Walhall WLCD 0341 4035122653410

Alfonso de Elías : Quatuor à Cordes n°2 -2ème mouvement

Qutuor à cordes russo-américain

CD Quindecim sQP 027 7 509708 980278

Georges Bizet : Les Pêcheurs de Perles

Alicia Torres Garza, soprano

Orchestre de l’Opéra de Bellas Artes

Direction : Guido Picco

CD Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco (Grandes Voces Vol VII)

José Sabre Marroquín : De mi Patria

Henryk Seryng, violon

Claude Maillos, piano

LP 33 Tours Decca 4834210

María Grever : Qué dirás de mí

Olga Guillot, chant

Orchestre non identifié

María Grever

CD Astro CD 7015/620 8 429965 156201

