Le Mexique, la Musique et le Monde (36/40) : 1959, l’année de tous les espoirs

Le Mexique renoue avec son nouveau président, avec les grandes réformes progressistes (Réforme agraire, alphabétisation).

C’est l’année des westerns mexicains qui annoncent les westerns spaghettis italiens et aussi celle du tournage du film La Fièvre monte à El Pao avec GérardPhilippe et María Felix.

L’Espagne est très présente avec Sarita Montiel et Plácido Domingo - devenu, en réalité, mexicain à part entière car ses parents vivent au Mexique - qui chante son premier rôle au Palais des Beaux-Arts.

L’année aussi de la création du seul opéra de Carlos Chávez qui se situe en Toscane à l’époque de l’épidémie de peste. Une histoire de confinement à la résonance bien troublante aujourd’hui !

Cuco Sánchez : El hombre del Alazán

Cuco sanchez, chant et guitare

LP 33 Tours Columbia WS 313

Paul Misraki : La Fièvre monte à El Pao

Orchestre de Jacques Metehen

CD Pomme Musique

Rodolfo Halffter : Tripartita n°3 - Sonate

Orchestre Symphonique de México

Direction : Enrique Bátiz

LP 33 Tours EMI ESD 2700311

María Ovelar : Tu nombre era México

Sarita Montiel, chant

Orchestre non identifié

45 Tours Philips 879 648- 7

Federico Moreno Toroba / Luisa Fernanda : Romanza de Javier

Placido Domingo, ténor

Orchestre Symphonique de Madrid

Direction : Antoni Ros Marbá

CD Auvidis Valois 3 298490 047590

Carlos Chavez : The Visitors -Acte 1- Prologue

Marc Embree, basse

Chœur et Orchestre de Bellas Artes

Direction : José Areán

CD RCA Victor RV3 743217834722

Carlos Chavez : The Visitors :

- Duo Marie-Madeleine et le Centurion (Acte 2)

Lourdes Ambriz, soprano

Randolph Locke, ténor

- Air de Dioneo (Acte 3)

Jesús Suaste, baryton

- Final (Acte 3)

Lourdes Ambriz, soprano

Randolph Locke, téno

Jesús Suaste, baryton

Marc Embree, basse

Chœur et Orchestre de Bellas Artes

Direction : José Areán

CD RCA Victor RV3 743217834722

Felipe Valdés Leal : Paso del Norte

Eugenia Leon, chant

Trio los Morales

CD Melody CMD 2303 7503006516061

René Leibowitz : Marijuana, Variations non sérieuses

Solistes de l’ensemble Aisthesis : Susan Andres, violon - Stefan Geiger, trombone - Boris Muller, vibraphone - Jean-Marc Reichow, piano

CD Divos CDX-21103/4 7619913211033

Giuseppe Verdi : Macbeth : Air de Macbeth : La Luce Langue

Rosa Rimoch, soprano

Armando Montiel Olvera

Archives de Rosa Rimoch / enregistré à Washington en 1964

Carlos Chávez : Symphonie n°5 : 1er mouvement : allegro molto moderato

Orchestre Symphonique National du Mexique

Direction : Enrique Arturo Diemecke

CD Sony Masterworks CDEC-471000 7 509947 100024

Julián Orbón : Danzas Sinfónicas : 4-Danza Final

Orchestre Symphoniques des Asturies

Direciton : Maximiliano Valdés

CD Fono Astur FA CD 8785

Agustín lara : Nadie

Amparo Montes, chant

Teté Cuevas, piano

Orchestre de Chucho Ferrer

CD EMI Mexico Historia y Musicadel Siglo XX

