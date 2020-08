Le Mexique, la Musique et le Monde (35/40) : La région la plus transparente de l’air

En 1958, paraît le premier grand roman de Carlos Fuentes « La Región más Transparente del Aire ». Une espèce d’état des lieux du pays à l’orée des années 60. Et le protagoniste c’est la ville de Mexico, qu’on appelait alors le « Distrito Federal ».

Un récit animé par des musiciens populaires comme Chava Flores, Elvira Ríos, Chavela Vargas et même la chanteuse française Jacqueline François très aimée en Amérique Latine. Avec aussi les premiers accents du « Fílin », nouveau boléro venu de Cuba, inspiré du blues et des crooners nord-américains comme Nat King Cole qui enregistre ces années-là en espagnol. Le danzón, très présent dans le roman, c’est ici celui d’ArturoMárquez qui côtoie des extraits de symphonies de Carlos Chávez.

INDICATIF : Arturo Márquez : Danzón n°4. Camerata de las Américas. Direction : Joel Sachs CD Consejo Nacional para la Cultura y las Artes & Festival Internacional Cervantino (Mexico) INBA-FIC-FONCA (Mexico)

Programmation musicale

Chava Flores : Distrito Federal

Chava Flores, chant

Orchestre du Mariachi de Atenguillo

CD Sony México 190759611326

Gonzalo Curiel : Cita

Elvira Ríos, chant

Orchestre non identifié

CD Orefon (Mexico) 5 099700 114020

Carlos Chávez : Symphonie n°3 - Introduction-Andante moderato

Orchestre Symphonique de Londres

Direction : Eduardo Mata

CD Brilliant Classics 94858 5028421948584

Arturo Márquez : Danzón n°6

Orchestre Philharmonique Ibéro-américain

Direction : Enrique Barrios

CD Conaculta 2013 “Arturo Márquez”

Dámaso Pérez Prado : La Rubia

Orchestre de Pérez Prado

CD Ariola Express IC 8637 4 007192 955930

Carlos Fuentes : La Región más Transparente

Carlos Fuentes, narrateur

CD UNAM (Université Autonome de Mexico) VV-10 1997 7 509670 000059

Carlos Chávez : Symphonie n°5 : 3ème mouvement : allegro con brio

Orchestre Symphonique National du Mexique

Direction Enrique Arturo Diemecke

CD Sony Masterworks CDEC-471000 7 509947 100024

Joseph Kosma / Jacques Prévert : Les Feuilles Mortes

Jacqueline François, chant

Paul Durand et son orchestre

CD Polygram 515778-2 0731451577826

Mario Ruiz Armengol : Preludio

Gustavo Rivero Weber, piano

CD Raduga NTM-002

Rodolfo Halffter : Quatuor à Cordes, opus 24 - Cavatine

Cuarteto Latinoamericano

CD Ensayo ENY-CD-9802 9 788489 662254

Ernesto Cortázar / Manuel Esperón / Cuarteto Lara Foster : No Volveré

Chavela Vargas, chant

CD RCA Victor 8 86971 22742 0

Red Garland d’après Manuel Ponce : Estrellita

Red Garland, piano

Ray Barreto, congas

Paul Chambers, contrebasse

Art Taylor, batterie

LP 33 Tours Prestige P-24078

José Antonio Méndez : Si me comprendieras

José Antonio Méndez, chant et guitare

CD Alma Latina (C Díaz Alaya) ALCD 703 8 427328307031

Vicente Garrido : No me platiques más

Vicente Garrido, chant et son Orchestre

CD Musart-Balboa (2010)

No me hagas recordar

Nat King Cole et Vicente Garrido

CD EMI Ibermemory-Madrid IBER-EP-39

