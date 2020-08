Le Mexique, la Musique et le Monde (30/40) : Le début des années 50, José Limón et Maria Callas au Mexique

Tout le Mexique danse au rythme du Mambo et c’est une flambée qui a gagné tout le continent puis l’Europe. C’est dans ce Mexique que la Cantatrice Maria Callas arrive pour la première fois : un moment mémorable dans l’histoire de l’opéra au XXème siècle.

Octavio Paz écrit Le Labyrinthe de la Solitude. En 1950 c’est aussi le retour au pays d’un des plus grands danseurs du XXème siècle, José Limón.

Le cinéma mexicain va de succès en succès. Et le film le plus le plus célèbre, c’est Los Olvidados réalisé par Luis Buñuel qui remporte le prix de la mise en scène au Festival de Cannes en 1951.

Octavio Paz et le compositeur Bernal Jiménez revendiquent l’héritage culturel du Mexique colonial.

Programmation musicale

Indicatif : Arturo Márquez : Danzón n°4 - Camerata de las Américas. Direction : Joel Sachs CD Consejo Nacional para la Cultura y las Artes - Festival Internacional Cervantino (Mexico) INBA-FIC-Foncia (Mexico)

Dámaso Pérez Prado : Mambo n°8

Orchestre de Pérez Prado

CD Ariola Express 295593 4 007192 955930

Giacomo Puccini : Tosca : O Dolci Mani (Acte III : Duo de Tosca et Mario)

Maria Callas, soprano

Giuseppe di Stefano, ténor

Orchestre du Palacio de Bellas Artes

Direction : Guido Pico

CD Memores HR 4372/73 3306649102615

Dámaso Pérez Prado : Mambo Jambo

Sonny Burke et son orchestre

LP 25 cm Decca DL 5309

Manuel Enriquez : Suite pour violon et piano : 1eret 2ème mouvement

Patricia García Torres, violon

Savva Latsanich, piano

CD Quindecim QP 025 7 509708 980254

Henry Purcell : Suite d’Abdelazer : Rondeau

Orchestre de la BBC

Direction : Malcolm Arnold

CD IMP Classics BBC Radio Classics (Elgar, Briteen, Purcell)

Juan Bruno Tarraza : oy Feliz

María Victoria, chant

Orchestre de Luis Arcaráz

LP 25 cm 33 Tours RCA Victor Mexicana MKE-15

Gustavo Pittaluga et Rodolfo Halffter : Los Olvidados

Bande Annonce du film de Luis Buñuel

DVD Films sans Frontières Collection Auteurs

Gustavo Pittaluga : Danses Espagnoles en suite : n°2

Jorge Robaina, piano

CD IBS (Espagne) INS 1206 8 436556 427206

Bernal Jiménez : Concero pour orgue et orchestre : 1er mouvement

Laura Carrasco, orgue

Orquestre Symphonique Carlos Chávez

Direction : Eduardo Diazmuñoz

CD Warner Classics CS-207992 2984-20799-2

Antonio Sarrier : Symphonie en Ré Majeur

Orchestre de Chambre de Suède

Direction : Ronald Zollman

CD Bluebell ABCD073

José Alfredo Jiménez : Yo

Andrés Huesca, chant

Ensemble Los Costeños

CD Sony Music 190758026329

Bernal Jiménez : El Chueco

Orchestre Symphonique « Carlos Chávez »

Direction : Fernando Lozano

CD Forlane UCD 16712/16713 3 399242 167129

Luis Arcaraz / Molina Montes (paroles) : La Viajera

Luis Arcaraz, chant et son orchestre

LP 33 Tours DIMSA-LP-12-59

