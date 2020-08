Le Mexique, la Musique et le Monde (29/40) : 1949, L’année du Mambo

Le musicien cubain Dámaso Pérez Prado, décide de s’installer au Mexique et c’est là qu’il va donner naissance à ce qu’il appellera le Mambo. Il y lie amitié avec Ninon Sevilla et Beny Moré.

Le journaliste Iván Restrepo a bien connus Dámaso Pérez Prado, Ninon Sevilla et Beny Moré. Il nous raconte les péripéties du mambo.

En 1949, Le grand poète espagnol Luis Cernuda, proche de Lorca, arrive au Mexique pour la première fois et y résidera bientôt.

Un jeune compositeur Jiménez Mabarak écrit un ballet resté célèbre : La Balade du Cerf et de la Lune, un des plus beaux mythes indiens.

Programmation musicale

Indicatif : Arturo Márquez : Danzón n°4 - Camerata de las Américas. Direction : Joel Sachs CD Consejo Nacional para la Cultura y las Artes - Festival Internacional Cervantino (Mexico) INBA-FIC-Foncia (Mexico)

Antonio Diaz Conde et Pérez Prado : La Aventurera : Arrímate

Ninon Sevilla, chant

Orchestre dirigé par Pérez Prado

Musique du film La Aventurera d’Alberto Goult

DVD Laguna Films Northridge California-USA 7 35978 01561 8

Agustín Lara : La Aventurera

Pedro Vargas, chant Orchestre

Direction : Pérez Prado

DVD Laguna Films Northridge California-USA 7 35978 01561 8

Pérez Prado : Mambo N°5

Pérez Prado y su Orquesta Tropical

CD Frémeaux et Associés FA 5342/5

Conlon Nancarrow : Primera pieza para Pequeña Orquesta

Camerata de las Américas

Direction : Joel Sachs

CD Conaculta “Batata Coco”

Miguel Bernal Jiménez : Tres Cartas de México : 3ème mouvement

Orchestre Symphonique Carlos Chávez

Direction : Fernando Lozano

CD Forlane UCD 16 712 3 399242 167129

Carlos Jiménez Mabarak et Federico García Lorca, texte : Muerto se quedó en la Calle

Ensemble de chanteurs solistes de l’INBA

Direction : Rufino Montero

CD Quindecim (Mexico) QP 159 7 509708 051596

Rodolfo Halffter : Bagatelas para piano : n°2, 1 et 8

María Teresa Frenk, piano

CD Quindecim (Mexico) QP 013

Salvador Moreno : Mutabilidad : El Jinete

(Luis Cernuda et Federico García Lorca, texte)

Jesús Suaste, baryton

Alberto cruzprieto, piano

CD Quindecim (Mexico) QP 026 7 509708 980261

Pedro Flores : Amor Perdido

María Luisa Landín, chant

Orchestre non identifié

CD Orfeon (Mexico) 25-CDN-521 0 9944-10521-2

Carlos Jiménez Mabarak : Balade du cerf et de la lune :

- 1er mouvement : moderato assai

- 2ème mouvement : allegro e con brio

Orchestre philharmonique de Mexico

Direction : Fernando Lozano

CD Forlane UCD 16689

Beny Moré : Bonito y Sabroso

Beny Moré, chant avec son orchestre

CD non identifié

