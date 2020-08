Le Mexique, la Musique et le Monde (27/40) : De l’Etat du Chiapas à Mexico

L’épisode débute dans L’état du Chiapas, territoire des indiens Mayas au sud du pays, là où se trouvent les magnifiques sites mayas de Palenque et Yaxchilán et où on découvre en 1946 un nouveau site somptueux : Bonampak.

Peinture murale au sein du temple Bonampak aux Chiapas , © Getty / Jorge Fernández / Light Rocket