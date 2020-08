Le Mexique, la Musique et le Monde (28/40) : Joséphine Baker et Le Mexique à la fin des années 40

A la fin de l’année 1947, c’est Joséphine Baker qui fait sensation à Mexico. Elle ramènera même à Paris une chanson qu’Agustín Lara lui a offerte. C’est le début d’une histoire d’amour entre Joséphine et le Mexique. Rita Hayworth tourne les "Amours de Carmen" et danse comme autrefois à Tijuana !

Et aussi, l’histoire insensée de l’orchestre espagnol le plus populaire au Mexique : Los Churumbeles de España.

Enfin, la danseuse et actrice cubaine Ninon Sevilla devient une star du cinéma mexicain...

Programmation musicale

Indicatif : Arturo Márquez : Danzón n°4 - Camerata de las Américas. Direction : Joel Sachs CD Consejo Nacional para la Cultura y las Artes - Festival Internacional Cervantino (Mexico) INBA-FIC-Foncia (Mexico)

Elpidio Ramírez et Pedro Galidno : Malagueña Salerosa

Los Tres Ases

LP 33 Tours RCA Victor Mexiccana MKL-1458

Carlos Chávez : Concerto pour violon et orchestre : Largo

Pablo Roberto Diemecke, violon

Direction : Enrique Arturo Diemecke

CD Prodisc 700252 72992 8

Agustín Lara, Paroles de Georges Tabet : Paris, Madrid, Paris (chotis)

Joséphine Baker, chant

Orchestre de Jo Bouillon

CD ICREM (Mexico) 013 7 503004 655137

Manuel Ponce : Instantáneas Mexicanas :

- Canción popular

- Canción del Bajío

Royal Philharmonic Orchestra

Direction : Enrique Bátiz

CD ASV DCA738

Chanson traditionnelle anonyme : The Loves of Carmen : Danse andalouse « Hermanito de mi corazón »

Rita Hayworth et Anita Ellis, chant et danse

Guitares non identifiées

DVD Columbia Classics

Blas Galindo : Sonate pour violoncelle et piano : 1er mouvement

Igancio Mariscal, violoncelle

Carlos Alberto Pecero, piano

CD Spartacus (Clásicos Mexicanos) 21016 7 509848 210167

Soutullo y Vert : La lezyenda del Beso

Fernández Ruiz, violon solo

Los Churumbeles de España

CD Vampi Soul Vampi CD 134 8 435008 862466

Anonyme

El Pasodoble mexicano

Los Churumbeles de España

LP 33 Tours RCA Victor Mexicana (1957) LPM-1415

José Pablo Moncayo : La Mulata de Córdoba : 2ème tableau

Gabriela Thierry, mezzo-soprano

Chœur de solistes de l’INBA

Orchestre Symphonique Carlos Chávez

Direction : Juan Carlos Lomónaco

CD Urtext (Mexico) JBCC 122 6 00685 10122

Consuelo Velázquez : Franqueza

Olga Guillot, chant

Orquesta Riverside

CD Alma Latina ALCD-017

Jules Massenet : Manon : N’est-ce plus ma main ? (Duo de Saint Sulpice)

Irma González, soprano

Giuseppe di Stefano, ténor

Orchestre Unión Filarmónica de México

Direction : Renato Cellini

CD Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco (México)

Homero Jiménez : Carita de Cielo (film) : Por el Prado

Ninon Sevilla et Beny Moré, chant

Orchestre de Beny Moré

Extrait du film « Carita de Cielo » de José Díaz Morales

DVD VIAL Azteca films (México)

Orestes López : Danzón Mambo

Arcaño y sus Maravillas

LP 33 tours Cariño Records « Latin Roots » DBM 1

Pérez Prado : Qué rico el Mambo !

Pérez Prado et son orchestre

LP 33 tours RCA Victor 20-3782-A

