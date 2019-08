Le Brésil, la Musique et le Monde : #35 Les chants d'exil des années de plomb

Gilberto Gil écrit son émouvant Aquele Abraço.

Le tropicalisme continue à se nourrir de rock, de Carmen Miranda, des Beatles, de musique électronique, de musiques psychédéliques et de poésie concrète avec ces jeux de mots (à double sens souvent : dictature oblige). Le 31 août 1969 le président Costa e Silva est victime d’un accident cérébral et est aussitôt remplacé par une junte militaire.

Octobre : création de Hair à São Paulo, le scandale en fait un succès sans précédent !

Chico Buarque quitte l’Italie en 1970 et retourne à Rio.

Mais à son arrivée il s’affronte à la dictature en composant l’une de ses plus célèbres chansons : Apesar de Você (Malgré vous). Le public a reconnu là, le terrible Général Médici au pouvoir.

Programmation musicale

Paulonho da Viola

Hermínio Bello de Carvalho

SeiláMangueira

Eliseth Cardoso, chant

Paulino da Viola, guitare et cavaquinho et son ensemble

[LP 33 Tours Copacabana 3560]

Gilberto Gil, musique

Ricardo Vasconcelos, arrangements

Aqueleabraço

Gilberto Gil, chant et guitare

[WEA 4509-95324-2 0745099532420]

Jorge Ben, musique

José Briamonte et Rogerio Duprat, arrangements

O PaísTropical

Jorge Ben, chant

[Philips DGA 3014 0600753098721]

MarlosNobre

Concerto Breve

Marlos Nobre, piano et direction

Musica Nova Philharmonia

[Leman Classic LC 44100]

Erasmo Carlos et Roberto Carlos

Sentado a beira do caminho

Roberto Carlos et Erasmo Carlos, chant et guitares

[RGE ‎C.S-70.363]

Aylton Escobar

Seresta « Opus Um »

Celina Szrvinsk et Miguel Rossellini, piano à 4 mains

[CSMR (Brasil) CSMR 002]

Caetano Veloso / Gapa

London, London

Caetano Velosos, chant et guitare

Autres musiciens et chanteur non mentionnés

[Universal 0602517415553]

GaltMacDermot, musique

GeromeRagni James Rado (paroles)

Aquarius extrait de la comédie musicale Hair

Ronald Dyson and Company

Orchestre dirigé par John Morris (version originale de Broadway)

[RCA Victor 82876-56085-2-0628765608527]

Jorge Antunes

Auto-Retrato sobre PaisajePorteño

Musique électro-acoustique

[ABM Academia Brasileira de Música 7 898382 060018]

Francisco Mignone

Valsa Brasileira n°2 pour alto et piano

GeorgeKiszely, alto

Clelia Ognibene, piano

[LP 33 Tours CBS 60162]

CamargoGuarnieri

Estudo n°13

Frederick Moyer, piano

[Jupiter Recordings J108]

Chico Buarque / Toquinho / Vinícius de Moraes

Samba de Orly (1969)

Chico Buarque, chant

Orchestre non identifié

[Emarcy Records 06024982243497]

OsvaldoLacerda

Brasilianas n°4 : Seresta

Luiz et Bridget de Moura Castro, piano à quatre mains

[Ensayo ENT-CD-9705 9 788489 662179]

Chico Buarque et Francis Hime

A Pesar de Você

Chico Buarque, chant

Orchestre non identifié

[Emarcy Records 06024982243497]

Marlos Nobre

Mosaico

Orchestre Symphonique. du Brésil

Isaac Karabtchevsky, direciton

[33 Tours Philips 9500 120]

Consuelo Velázquez

Bésamemucho

João Gilberto, chant et guitare

[Orfeon ORF 10132 5099700101327]