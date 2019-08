Le Brésil, la Musique et le Monde : #33 Terres en Transe et le cinéma nôvo

C’est le 6 octobre 1966 qu’est élu le nouveau président de la république, le général Artur da Costa e Silva qui appartient à la ligne dure des militaires.

Le mouvement artistique du « Concrétisme » connaît un essor inouï dans le pays et la musique y est très présente (Hermeto Pascola, Gilberto Mendes).

En 1967, le cinéaste Glauber Rocha présente son deuxième film Terre en Transe au Festival de Cannes où il est nominé pour la Palme d’or.

Le cinéma Nôvo brésilien est applaudi dans le monde entier.

Enfin, les festivals de musique populaire priment deux chanteurs exceptionnels : Caetano Veloso et Milton Nacsimento

Générique : Cristal de César Camargo Mariano par Yo Yo Ma, violoncelle et Cesar Mariano, piano [Sony Classical 88697 52307 2/80]

Programmation

Frédéric Chopin

Prélude en Ré min Op 28 N°24

Guiomar Novães, piano

[Vox VP 120]

Chico Buarque

Francis Hime, arrangements

O que ser&a, que será

Chico Buarque et Milton Nacsimento, chant

Francis Hime, piano - Arturo Verzoni, guitar - Elber Bedack, batterie - Auréo, Ariovaldo et Hermes, percussions - Jorginho, Celso et Fanklin, flutes - Zé Bodega, clarinette

Luis Andrade et Jorginho, saxos

[LP 33 Tours Philips 6 349 189]

Villa-Lobos

Odisseia de umaRaça : 1° mouvement

Orchestres Symhonique du Théâtre Municipal de Rio de Janeiro

Silvio Barbato, direction

[Museu Villa-Lobos MVL-CD-001]

Roberto Carlos

Quero que tudo va para o inferno

Roberto Carlos, chant

Orchestre non identifié

[Erasmo Carlos 45 Tours CBS (Brasil) CSR 0543]

EdinoKriegr

LudusSymphonicus

Orchestre Symphonique National de la Radio MEC

Rinaldo Rossi, direction

[Radio MEC S 006]

Beatriz Balzi

MomentosNordestinos : n°2-Dança

Beatriz Balzi

Calimerio Soares

[PACD 96030]

Hermeto Pascoal / Geraldo VandréBaião

O Ovo

Hermeto Pascoal, flûte

Quarteto Novo

[LP 33 Tours EMI Music Brasil 5797831]

Hermeto Pascoal

Sereiarei

Hermeto Pascoal et son ensmeble

[Verve 824621-20042282462121]

Gilberto Mendes

Motete en Re menor : Beba Coca Cola

Coro Universitario del Comahue

Daniel Costanza, direction

[Cosentino IRCO 209]

Gilberto Mendes

Los TresPadres

Beatriz Balzi, piano

[CD Balzi]

Heitor Villa-Lobos

BachianasBrasileiras n°3 pour piano et orchestre : 1° mouvement

Nelson Freire, piano

Orchestre Symphonique de São Paulo

Isaac Karbatchevsky, direction

[GRF 590901 335538590909]

Caetano Veloso

Alegria, Alegria

Caetano Veloso, chant

Orch non identifié

[Philips 04228385572]

Gilberto Mendes

Ulysses in Cobacabana surfing with James Joyce and Dorthy Lamour

North/South Chamber Orchestra

Max Lifchitz, direction

[North/South N/S R 10280 34068 68282 3]

Milton Nascimento et Fernado Brant

Travessia

Milton Nascimento, chant

Orchestre non identifié

Milton Nascimento, direction

[Soma / Vogue 600140 3072666001407]

Júlio Medaglia

Baião

Cello Trio

[Piranha CD-PIR1578]