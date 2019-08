Le Brésil, la Musique et le Monde : #28 1960 : le Président Bossa Nova et Brasilia

Pour l’occasion Tom Jobim a composé la fresque symphonique La Symphonie de l’Aube. En août et en septembre, Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir visitent le Brésil et se rendent eux aussi à Brasilia. Un pays en pleine campagne électorale, qui verra l’accession au pouvoir en janvier 1961 de Janio Quadros qui démissionne en août et est remplacé par João Goulart, homme de gauche qui devient vite populaire et sous la présidence duquel la bossa nova connaît un nouvel élan : le 2 août est née l’un des plus grands succès internationaux de la musique populaire A Garota de Ipanema, et le 21 novembre a lieu au Carnegie Hall de New York le célèbre concert "Bossa Nova".

Générique : Cristal de César Camargo Mariano par Yo Yo Ma, violoncelle et Cesar Mariano, piano [Sony Classical 88697 52307 2/80]

Programmation

Heitor Villa-Lobos

Genesis

Orchestre de la Radio Slovaque

Dir Roberto Duarte, direction

[Marco Polo 8.223357]

Antônio Carlo Jobim

Brasilia, Sinfonia da Alvorada : Chegada dos Candangos

Orchestre Symphonique de São Paulo

Roberto Minczuk, direction

[Biscoito Fino BF 547 AB 5000 7898324755477]

Heitor Villa-Lobos

Genesis

Orchestre de la Radio Slovaque

Roberto Duarte, direction

[Marco Polo 8.223357]

Tom Jobim

Sinfonia da Alvaorada, 4ème mouvement : O trabalho e aConstrução

Orchestre Symphonique Brésilien

Robert Minczuk, direction

[AB 5000 7898324755477]

Tom Jobim

Sinfonia da Alvaorada : O Homem

Orchestre Symphonique de São Paulo

Robert Minczuk, direction

[AB 5000 7898324755477]

CamragoGuarnieir

Ponteio N°49

Wilhem Latchoumia, piano

[RCA Red Seal 88697 373402]

Camrago Guarnieri

Ponteio n°24

Nelson Freire, piano

[Decca 4783533 0028947835332]

Camrago Guarnieri

Ponteio n°50

Wilhem Latchoumia, piano

[RCA Red Seal 88697 373402]

DorivalCaimmy

Modinha para Gabriela

Gal Costa, chant

Orchestre non identifié

[Mercury 7314548527 2 0731454852722]

José Guerra Vicente

Cenas Cariocas

Peter Dauelsberg, violoncelle

Myrian Dauelsberg, piano

[Inter American Musical Editions OAS-002]

Camargo Guarnieri

Chôro pour piano et orchestre : 3ème mouvement : Alegre, joyeux

Caio Pagano, piano

Orchestre Symphonique de l’Université de Londrina

Norton Morozowicz, direction

[Summit Records DCD 249 0 99402 2499 2]

Vinicius de Morães

A Garota de Ipanema

João Gilberto et Antônio Carlos Jobim

[WEA 2292547282-1]

Camargo Guarnieri

Concertino pour piano et orchestre, 12ème mouvement : trisonho

Caio Pagano, piano

Orchestre Symphonique de l’Université de Londrina

Norton Morozowicz, direction

[Summit Records DCD 249 0 99402 2499 2]

Antônio Carlos Jobim

The Girl from Ipanema

Astrud Gilberto, chant - João Gilberto, guitar - Stan Getz, saxo - Antônio Carlos Jobim, piano - Milton Banana, percussions et Tommy Williams, basse

[PlCD Verve 0600 753455616]