Le Brésil, la Musique et le Monde : #25 La fin des années 1950

Guiomar Novães, véritable star aux Etats-Unis vit surtout à New York. Le crooner chilien Lucho Gatica très aimé des futurs créateurs de la Bossa Nova comme Tom Jobim et qui écrit en 1956 l’une de ses premières chanson.

Et aussi dans cette émission : la découverte d’Ella Fitzgerald au Brésil de la chanteuse Dolores Durán.

Générique : Bachianas Brasileiras n°1 - Introduction "Embolada" d'Heitor Villa-Lobos par le Pleeth Cello Octet [Hyperion CDA 66257034571162577]

Programmation

Richard Rogers et Lorentz Hart

MyFunny valentine

Dolores Durán, chant

Orchestre non identifié

[Beverly (Brasil) BLP-80695]

Dolores Durán

A Noite de Meu Bem

Dolores Durán, chant

Orchestre non identifié

[LP 33 Tours Copacabana COP 73021]

Heitor Villa-Lobos

Concertto n°5, 2ème mouvement : adagio

Cristina Ortiz, piano

Royal Philharmonic Orchestra

Miguel Gómez Martínez, direction

[Decca 430628-2 0289430628240]

Heitor Villa-Lobos

Symphonie n°12 : 4ème mouvement

Orchestre Symphonique de São Paulo

Isaac Karabtchevsky, direction

[Naxos 8573451 0747313345175]

Interview de Magda Tagliaferro (Les stades- archive INA)

Robert Schumann

Sonate pour piano n°1 en fa dièse mineur, opus 11 : Aria

Magda Tagliaferro, piano

[EMI 7243 5 69476 2 7]

Antônio María / Fernando Lobo / José María Contursi

Ninguem me ama

Lucho Gatica, chant Don Roy et son orchestre

[45 Tours Odeon (Chile) DSOD-E 50001]

Francisco Mignone

Quatuor à cordes n°1 : 2ème mouvement : andante

Cuarteto Latinoamericano

[Sono Luminus DSL 92147 0 53479 21472 0]

Interview de Myrian Dauelsberg - Arnaldo Estrela

Lorenzo Fernandez

Moda

Arnaldo Estrela, piano

[LP 33 Tours FESTA IG 79.007]

Interview de Myrian Dauelsberg- Arnaldo Estrela

Francisco Mignone

Valsa daesquina N° 12

Arnaldo Estrela, piano

[LP 33 Tours Festa Antologia da música brasileira LDR 5008]

Interview de Myrian Dauelsberg - Villa-Lobos à Paris

Heitor Villa-Lobos

Quatuor n°16 : 1er mouvement : allegro non troppo

Brazilian String Quartet

[Troy 420 0 34061 04202]

Heitor Villa-Lobos

Symphonie n°10 : 5èmemouvment

Société Chorale et Orchestre Symphonique de Santa Barbara

Gisèle Ben Dor, direction

[Koch International 3-7488-2 HI 0 9992374882 3]

Frédéric Chopin

Concertto pour piano n°1 en mi mineur, opus 11 : 1er mouvement

Guiomar Novães, piano

Orchestre Symphonique de Bamberg

Jonel Perlea, direction

[LP CBS 51073]

Interview Myrian Dauelsberg – Le cancer de Villa-Lobos

Heitor Villa-Lobos

BenditaSabedoria : SapientiaforisPraedicat

Elisabeth MacCormack, soprano

The Corydon Singers

Matthew Best, direction

[Hypérion A 66638 0034571166384]

Tom Jobim / Vinicius de Morães

Foi a Noite

Sylvia Telles, chant

Orchestre non identifié

Tom Jobim, direction

[Frémeaux FA 5216 3561302521626]