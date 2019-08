Le Brésil, la Musique et le Monde : #24 " Orfeu Negro " et le Président Kubitschek

C’est l’époque des débuts de la chanteuse populaire Maysa et l’engouement incroyable du public pour Dalva de Oliveira qui chante Edit Piaf. Et de la création de « Emperor Jones » de Villa-Lobos d’après Eugene O’Meil avec le danseur José Limón, dans les montagnes de l’arrière-pays new-yorkais. Et aussi de l’opéra Yerma, d’après Lorca.

Le souvenir du Président Kubitschek est indissociable des « années dorées » pendant lesquelles les classes moyennes s’enrichissent et découvrent les joies de la consommation et du confort.

Le Brésil est en passe de devenir un modèle pour le tiers-monde.

Générique : Heitor Villa-Lobos : Bachianas Brasileiras n°1: Introduction “Embolada” par le Pleeth Cello Octet [Hyperion CDA 66257 0 34571 16257 7]

Programmation

Chocolate et AméricoSeixas

Vida de Bailarina

Angela Maria, chant

[LP 33 Tours Copacabana CLP 2005]

Natho Henn

Feitiço

Olinda Alessandrini, piano

[Pampiano (Olinda Alessandrini) 7 898080 131010]

Camargo Guarnieri

Chôro pour piano et orchestre : 3ème mouvement : Alegre

Caio Pagano, piano

Orchestre de l’Université de Londrina

Norton Morozowicz, direction

[Summit Records DCD 249 0 99402-2499-2 6Pl 6]

Francisco Mignone

ValsasChôros N°10

Luiz de Moura Castro, piano

[Ensayo ENY 9705 Pl 4]

Vinicius de Morães

Orfeu da Conceição :

- Ouverture

- Lamento no Morro

- Macumba

Roberto Paiva, chant

Orchestre non identifié

Tom Jobim, direction

[LP 33 Tours Odeon (Brasil) MODB 3056]

Quando wem a Saudade

Maysa, chant

Orchestre RGE

Maysa Matarazzo, direction

[Som Livre (Brasil) 4396-2 RLP-0013 7 891430 439620]

Heitor Villa-Lobos

The Emperor Jones

Orchestre Symphonique d’Odensee

Jan Wagner, direction

[Bridge 9129]

Heitor Villa-Lobos

The Emperor Jones

Symphony of the Air

Heitor Villa-Lobos, direction

[Etcetera KTC 1216 8711801100043]

Heitor Villa-Lobos

Federico García Lorca

Yerma

Eliane Coelho, soprano

Orchestre Philharmonique d’Amazonie

Marcelo de Jesús, direction

[Archive du Festival Amazonas (Manaus-Brasil)]

Marguerite Monnot, musique

Edith Piaf, paroles

Traduction Odair Marsano

Hymne à l’Amour

Dalva de Oliveira, chant

Orchestre non identifié

[EMI 344951 2 094634495127]

Francisco Mignone

Seresta pour double quatur à Cordes

Quatuor La Catrina

Cuarteto Latinoamericano

[Sono Luminus DSL-92147 0 53479 21472 0]

Fernando César Pereira

Do Ré Mi

Doris Monteiro, chant

Orchestre non identifié

Antônio Carlos Jobim

[LP 33 Tours Odeon (Brasil) MOFB 3575]