Le Brésil, la Musique et le Monde : #22 L'hiver du Patriarche

Ce dernier oublie son dodécaphonisme lorsqu’il découvre le Nordeste du pays où il s’établit, fasciné par les musiques et le théâtre populaires, notamment par le maracatu afro-brésilien. A Rio João Gilberto enregistre ses premiers disques avec sa voix de crooner. La Comédie Française est de retour et Villa-Lobos vit à présent entre Rio, Paris et New York. Quant à la chanteuse préférée des Brésiliens, Dalva de Oliveira, elle a quitté son macho de mari et vit en Argentine où elle enregistre un disque de tangos qui fait un malheur au Brésil. Son pays l’accueillera à son retour comme une héroïne de l’émancipation des femmes.

En août Vargas se suicide. Le lendemain une foule immense accompagne le cercueil jusqu’à l’aéroport où il est embarqué à destination de sa propriété de São Borja dans le Rio Grande do Sul

Programmation musicale

Heitor Villa-Lobos

Samba Classico

Rossana Landi, chant

Orchestra da Tre Soldi

[Abeat Records Orchestra da Tre Soldi Volume 2]

Claudio Santoro

Paulistanas n°1 et n°4

Arnaldo Cohen, piano

[BIS 1121 7318590011218]

Camargo Guarnieri

Concerto pour violon et orchestre : 3ème mouvement

Luiz Fílip, violon

Orchestre Symphonique Municipal de São Paulo

Lutero Rodríguez, direction

[Archives de l’Orchestre Symphonique Municipal de São Paulo]

César Guerra Peixe

Suite pour Cordes : Maracatú

Orchestre Symphonique National de la Radio MEC

Alceo Bocchino, direction

[Radio MEC S 014]

João Luis

MeiaLuz

João Gilberto, chant

Orchestre de la « Copacabana Records »

Iliante de Ameida, direction

[78 Tours Copacabana 096-B]

Heitor Villa-Lobos

Concerto pour piano n°4 : 4ème mouvement : Allegro Moderato

Cristina Ortiz, piano

Royal Philharmonia Orchestra

Miguel Gómez Martínez, direction

[Decca 430628-2 0289430628240]

Carlos Gardel / Alfredo Le Pera

O Dia que me queiras

Dalva de Oliveira

Orchestre de Francisco Canaro

[EMI Music (Brasil)]

Heitor Villa-Lobos

Symphonie n°9 : 1er mouvement, allegro

Orchestre Symphonqiue de São Paulo

Isaac Karabtchevski, direction

[Naxos 8 573 777 0747313377770]

Billy Blanco

Teresa da Praia

Dick Farney & Lucio Alves

Tom Jobim, direction

[Frémeaux FA 52 16 356130521626]

Heitor Villa-Lobos

Concerto pour harpe : 2ème mouvement andante

Susanna Mildonian, harpe

Orchestre Philharmonique de Radio France

Eduardo Mata, direction

[LP 33 Tours Aristorcrate PG Records 7677]

Camargo Guarnieri

Symphonie n°3 : dernier mouvement

Orchestre Symphonique de São Paulo

John Neschling, direction

[BIS Music CD-1220 7 318590 012208]

Heitor Villa-Lobos

Samba Classico

Teresa Berganza, mezzo-soprano

Juan Antonio Alvárez Parejo, piano

[Claves CLAV 50-8-401æ4]