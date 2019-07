Le Brésil, la Musique et le Monde : #21 1950 : L'année du Patriarche, de la ville de Bahia et du Baião

1950 c’est aussi l’année du premier voyage de la compagnie Renaud-Barrault au Brésil en cette saison où la pianiste Magda Tagliaferro a pris l’habitude de jouer souvent du Poulenc. Nous évoquerons également le groupe Musica Viva et le compositeur allemand Kollreuter.

Villa-Lobos est hospitalisé alors qu’il devait assister à la première de sa comédie musicale Magdalena à Los Angeles. A l’hôpital il compose son 12ème quatuor et à chaque séjour aux Etats-Unis il composera sans cesse.

A son retour à Rio, c’est une danse ancienne venue du Nordeste, le baião, qui connaît une vogue inouïe jusque dans les cabarets les plus chics de la capitale. C’est l’année où le guitariste et chanteur João Gilberto, qui joue aussi des baiãos dans son Nordeste natal, débarque à Rio pour tenter sa chance. L’avenir et la future bossa nova lui donneront raison. Pour l’heure il aime toujours autant les boléros mexicains !

Générique : Heitor Villa-Lobos : Bachianas Brasileiras n°1: Introduction “Embolada” par le Pleeth Cello Octet [Hyperion CDA 66257 0 34571 16257 7]

Programmation musicale

AntônioNassara / Wilson Batista

Balzaquiana

Jorge Goulart, chant

Severino Araújo et son orchestre Tabajara

[Frémeaux FA 5220 3 561302 522029]

Francis Poulenc

Intermezzo n°3 en la bémol Majeur

Arthur Rubinstein, piano

[RCA GD 60211 0035626021122]

RadamésGnatalli

Chansons populaires Brésiliennes

Orchestre de Chambre de São Paulo

Ricardo Cardim, direction

[Kuarup (Brésil)]

Edino Krieger

Chôro pour flûte et cordes

James Strauss, flûte

Israeli Virtuosi

Ada Peleg, direction

[James Strauss 885767283954]

Ary Barroso / Ray Gilbert

Bahia

Bing Crosby

Orchestre du Waldorf Astoria

Xavier Cugat, direction

[LP Brunswick BING 14 Bing’s Hollywood]

Heitor Villa-Lobos

Quatuor à Cordes n°12 : 2ème mouvement : andante malinconico

Cuarteto Latinoamericano

[Brilliant Classics 6634/4 5029365634427]

Anonyme

Luis Gonzaga, arrangements

Asa Branca

Luis Gonzaga, chant et accordéon

[Frémeaux FA 5032 3 561302 503226]

Humberto Teixeira

Paraíba

Emilina Borba, chant

Orchestre Os Bohêmios

Luis Gonzaga, direction

[Frémeaux FA 5032 3 561302 503226]

Milton Silva

QuandoVocêRecordar (Boléro)

João Gilberto, chant

Orchestre Garotos da Lua

Walter Souza, direction

[78 Tours Todamerica TA-5.075-A (TA 123)]

Heitor Villa-Lobos

Erosão

Orchestre Symphonique de la Radio Slovaque

Roberto Duarte, direction

[Marco Polo 8.223357 4 891030 233577]

Heitor Villa-Lobos

Symphonie n°8 : 2ème mouvement

Orchestre Symphonique de Sao Polo

Isaac Karabtchevsky, direction

[Naxos 8573777 0747313377770]

Osvaldo Martins

TudoAcabado

Dalva de Oliveira, chant

Orchestre non identifié

J Piedade, direction

[33 Tours Imperial IMP-1-30.138]