Le Brésil, la Musique et le Monde : #14 Les pérégrinations sud-américaines de Georges Bernanos

On connaît trop mal l'incroyable équipée, entre 1938 et 1945, de l'écrivain français Georges Bernanos en Amérique du Sud, de l'Argentine, au Paraguay avant le Brésil. Elle est passionnante car cet homme réputé difficile d'accès tombe peu à peu amoureux de ce dernier pays où il entreprend une pérégrination quasi initiatique de Rio de Janeiro jusqu'au Minas Gerais avant de s'établir sur le haut plateau central à la recherche d'une fazenda, une ferme, où il pourrait élever des troupeaux. Une évocation émouvante accompagnée de chants populaires de la région et de musiques étonnantes comme celle de Gnatalli ami du poète Jorge de Lima très proche de l'écrivain français, de Mignone et du Français Francis Poulenc.

Générique Chiquinha Gonzaga : Corta Jaca par la Banda de Câmara Anacleto de Medeiros [KuarupDiscos 7 897019 001240]

Programmation

Assis Valente

CamisaListrada

Carmen Miranda

Grupo da Odeon

[Frémeaux FA 159 3448960215923]

Agustín Barrios

Air Paraguyayen

Eduardo Fernández, guitare

[Decca 443 999-2 0 28944 39992 9]

Heitor Villa-Lobos

Choros n°1

Luis Ascot, piano

[Cascavelle VEL 1050 7 619930 105018]

RadamésGnatalli

Quatuor à Cordes n°1 : 1er mouvement Movido

Qatuor à cordes Radamés Gnatalli

[Quarteto Gnatalli Caixa Musica AA0001000]

Heitor Villa-Lobos

Messe de St Sébastien : Gloria

Corydon Singers

Matthew Best, direction

[Hyperion CDA 66638 0 34571 16638]

Francisco Mignone

Dança do Botocudo

Clelia Iruzún, piano

[Lorelt]

Maurice Ravel

Chansons Madécasses : Il est doux

Madeleine Grey, soprano

Orchestre des concerts Lamoureux

Maurice Ravel, direction

[BNF Collection 2014]

Ernani Braga

Engenho Novo

Bidu Sayão, chant

Milne Charnley, piano

[Sony Classical Masterworks Heritage GO 10001 2223283 52355]

RadamésGnatalli

Quatuor à Cordes n°1 : 2ème mouvement Sem Título

Quatuor à cordes Radamés Gnatalli

[Quarteto Gnatalli Caixa Musica AA0001000]

ManezinhoAraújo

Pra onde vaivaliente

Manezinho Araújo, chant

Grupo da Odeon

[Buda Musique 82960-2 3 307518 296022]

Francis Poulenc

Salve Ragina

Chœur Les Eléments

Joël Suhubiette, direction

[Naïve Records V 4879 3298490048795]

Francisco Mignone

Modinha

Antonio Meneses, violoncelle

Gérard Wyss, piano

[Pan Classics “Cellisimo” 510138]

Francisco Mignone

Seis Preludios :

* n°2 Allegro

* n°3 Allegro

Clelia Iruzún

[Lorelt]

Francis Poulenc

Concerto pour orgue et orchestre

Maurice Duruflé, orgue

Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire

Georges Prêtre, direction

[EMI Classics 56684402]