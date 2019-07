Le Brésil, la Musique et le Monde : #13 Getulio Vargas et la dictature de l'Estado Novo

Il décide d'éliminer tous les Cangaceiros du Nordeste, ces Robin des bois brésiliens, à la fois redresseurs de torts et bandits des grands chemins et les fait entrer dans la légende. Le cinéma chantera leurs exploits et la Chanson " O Cangaceiro " sera connue dans le monde entier. Ambigüité de l'Estado Nôvo qui peut compter sur la collaboration de nombreux communistes : Oscar Niemeyer, Drummond de Andrade, Candido Portinari. Manoel Corrêa do Lago tente de démêler cet étrange écheveau et d'expliquer comment ces hommes de très grand talent donnent à la vie culturelle un essor impressionnant.

Même si les opposants déclarés connaissent une forte répression. La musique avec son leader Villa-Lobos est à l'unisson.

Programmation

Gonzalo Curiel

Vereda Tropical

Lupita Palomera, chant

Orchestre de Gonzalo Curiel

[Kardum KAR 078]

Heitor Villa-Lobos

Quatuor n°6 : 2è mouvement Allegretto

Cuarteto Latinoamericano

[Dorian DOR- 90205 005349020529]

Carlos Drummond de Andrade

Infancia

Carlos Drummond de Andrade, récitant

[LP 33 Tours Funarte (Brasil) LP Philips 6842134]

Francisco Mignone

LendaSertaneja n°8

Sergio Barcelos

[Tañidos SCD-811]

Heitor Villa-Lobos

Impressõesseresteiras

Magda Tagliaferro

[EMI 5694782]

Gabriel Migliori

MulherRendeira

Vanja Orico

Chœur et ensemble non identifié

Musique du film de Lima Barreto : « O Cangaceiro »

[RCA Victor 49741]

Max Bruch

Kol Nidrei : 1er mouvement

Pablo Casals, violoncelle

Orchestre Symphonique de Londres

Sir Landon Ronald, direction

[Regis RRC 1193]

Heitor Villa-Lobos

Quatuor n°6 : 3è mouvement Andante

The Hollywood String Quartet

[Testament SBT 1053]

Francisco Mignone

Valsa de Esquina n°2

Sérgio Barcelos

|Tañidos SCD-811]

Francisco Mignone

Fantaisie Brésilienne N°3

Clelia Iruzun piano

Ensemble Lontano

Odaline de la Martinez, direction

[Lorelt LNT 115]

Camargo Guarnieri

Flor de Tremembê

Camerata de las Américas

Joel Sachs, direction

[Conaculta (México)]

Heitor Villa-Lobos

Carlos Drummond de Andrade

Poema de Itabira

Maura Moreira, mezzo-soprano

National orchestra-Washington

Walter Hendl, direction

[Archives du Festival Intermaericano de música de Washington (1968)]

Un Viejo Amor

Pedro Vargas, chant

Chucho Arzosa, arrangements et direction

[LP 33 Tours RCA Victor AVL 3676]

Herivelto Martins

Segredo

Dalva de Oliveira, chant

Orchestre non identifié

[33 Tours Odeon MOFB 3219]