Le Brésil, la Musique et le Monde : #11 Les tristes Tropiques

Claude Levi-Strauss, grand anthropologue, décide de revenir en 1937 et surtout en 1938 pour une expédition de grande envergure qui durera jusqu’en janvier 1939. Il est devenu aussi un poète et un magnifique écrivain.

Les musiques qui accompagnent ses expéditions - notamment les œuvres amérindiennes de Villa-Lobos - rappellent le grand mélomane qu’il était. Dans les années 1990, le compositeur Gilberto Mendes élève de Stockhausen et Pierre Boulez en Europe, compose un hommage plein de tendresse et d’humour à Levi Strauss intitulé « Alegres Trópicos » (Joyeux Tropiques).

Générique :Ernani Aguiar,Quatro Momentos n°3 : 1-Tempo de Maracatú. Capella Bydgostiensis dirigée par José Maria Florêncio

Programmation

Lamartine Babo

Chegou a hora da fogueira

Carmen Miranda et Mario Reis

Orchestre non identifié

[BMG-RCA (Brasil) V.100.026 7 43211 78022 3]

Camargo Guarnieri

Toccata

Nelson Freire, piano

[Decca 47835330028947835332]

Heitor Villa-Lobos

Caixinha de Boas Festas

Orchestre de la Rai de Rome

Juan José Castro, direction

[Bibliothèque Nationale de France]

Synval Silva

Adeus Batucada Carmen Miranda, chant

Orchestre non identifié

[Rice Records RICE RRS-003]

Heitor Villa-Lobos

CanideIouneSabath

Madrigal Renascentista

Isaac Karabtchevski, direction

[Archives Radio Ministério da Educação]

Heitor Villa-Lobos

Caixinha de Boas Festas

Orchestre de la Radio de Rome

Juan José Castro, direction

[Bibliothèque Nationale de France]

Anonyme

Indiens Bororós

Danse et chant

[Archives Radio MEC (Brésil)]

Waldemar Henrique

Valsinha de Marajó

Arnaldo Rebelo, piano

[Master Class Vol 6 7 898060 832173]

Heitor Villa-Lobos

La Découverte du Brésil - Ualalocê

Orchestre National de la RTF

Heitor Villa-Lobos, direction

[EMI 7672292 0077776722924]

Heitor Villa-Lobos

Chôros n°10 - Premier mouvemant

Orchestre Simon Bolivar de Caracas

Eduardo mata, direction

[Dorian DIS-80101]

Heitor Villa-Lobos

O Iurupari e o menino

Chœur de la Radio de Stuttgart

Marcus Creed, direction

[Hänssler Classics SWE. 93 268]

Anonyme

Marajó tevefama

Satiro Ferreira de Barros enregistré à Belém do Pará le 7 juillet 1938

[Library of Congress RCD 10403]

LiduinoPitombeira

Limiar

Orquestra do Limiar

Samir Wady Rahme, direction

[Orquestra do Limiar]

Heitor Villa-Lobos

PapaeCurumiassú

Júlio Moretz, chant

Ensemble Vocal Calíope (Brésil)

[A Casa Discos (Brésil) 7898903118198]

Gilberto Mendes

AlegresTrópicos

Chœur et Orchestre de l’Etat de São Paulo

Alondra de la Parra, direction

[Osesp Gilberto Mendes 90]

Vincent Youmans

Flying down to Rio - « Carioca »

RKO Orchestra

Max Steiner, direction

[DVD Odeon Entertainment RKO Radio Pictures]